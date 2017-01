Ik vind het eerlijk gezegd best eng om dit artikel te schrijven, weet niet goed hoe ik moet beginnen en het kan een beetje van de hak op de tak gaan maar ik wil je graag wat vertellen. Iets waar ik al mijn halve leven mee worstel en waarvan ik vorig jaar besloten heb dat het genoeg is en ik hulp moest gaan zoeken. Alhoewel dit jaar nog maar net begonnen is, kreeg ik rond de jaarwisseling het beste nieuws binnen waar ik op dat moment op zat te wachten. Ja, 2017 gaat een pittig maar hopelijk goed jaar worden! Lees meer