Er is weer een nieuwe variant van de bekende geur uitgebracht en deze keer is Euphoria met de Calvin Klein Deep Euphoria net even wat intenser en meer prikkelend dan zijn voorgangers. Ik hou er wel van! De geur wordt door Calvin Klein omschreven als bevrijdend, geëmancipeerd en uitdagend en ik vertel je er in deze parfum review graag wat meer over. Lees meer