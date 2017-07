Vandaag wil ik jullie kennis laten maken met een bijzonder product wat niet alleen fraai staat in je interieur, maar ook nog eens een heerlijke geur verspreidt èn de omgevingslucht zuivert. Mijn ouders hebben er al jaren eentje staan in de woonkamer maar sinds enige tijd hebben wij er nu zelf ook één… Ik heb het over een Lampe Berger (‘lamp bersjee’). Kijk mee voor meer informatie, foto’s en mijn ervaringen.



“De methode van de Lampe Berger heeft een indrukwekkende geschiedenis en bestaat al sinds 1898. Deze is afkomstig uit Frankrijk, waar de methode werd toegepast om onder meer de omgevingslucht in ziekenhuiszalen, mortuaria en slachthuizen effectief te zuiveren. Ook in privéhuishoudens werd de Lampe Berger al snel mateloos populair als luchtzuiveraar, maar ook zeker vanwege de hoge attentiewaarde als uniek sierobject ten tijde van ‘La Belle Époque’!”

De apotheker Maurice Berger is de ontwikkelaar die erachter kwam dat door verbranding van een door hem ontwikkelde vloeistof de lucht zuiverde door de vrijkomende moleculen. Hierdoor is het niet een luchtverfrisser die nare geurtjes enkel maskeert!



De Lampe Berger is er in veel verschillende modellen waarvan ik zo’n beetje het basismodel heb, deze past door zijn eenvoud ook perfect in ons interieur. Het is de bedoeling dat je de Lampe Berger vloeistof in de fles giet tot zo’n 2/3e van de fles, de lont met vuursteen hierin hangt, eventjes wacht tot de lont vloeistof heeft opgenomen, de steen voor 2 minuten aansteekt en vervolgens weer uitblaast. Denk nu niet dat je hem hiermee uitzet, want juist nu wordt deze vuursteen 550-600 graden Celsius en trekt hij bacteriën en andere kiemen uit de omgeving aan en worden deze gedood.

Na ongeveer 20 minuutjes duw je het dopje weer terug op de vuursteen en plaats je de sierdop terug. Wel oppassen dus, want de vuursteen is erg heet!



In de 20 minuten dat de lamp brandt ruik je allereerst één van de heerlijke geuren waarmee je de fles hebt gevuld. Ok, je kan er ook de neutrale vloeistof indoen maar ik vind het wel zo lekker om gelijk voor een geurtje te gaan. Als je na die 2 minuutjes je woonkamer in komt lopen merk je ècht dat de lucht lekker fris is: heel bijzonder! Maar wel erg prettig na bijvoorbeeld een feestje waarbij rokers aanwezig waren, na het gourmetten, frituren of als je de bepaalde natte hondengeur in huis hebt hangen na een wandeling door de regen.



Er zijn erg veel verschillende geuren vloeistof te koop voor de Lampe Berger, van neutraal tot fruitig, bloemig, houtig etc. Deze vloeistof kost €14,95 per 500ml of €25,90 per 1000ml. De lampen zijn in verschillende modellen verkrijgbaar, van basis zoals op mijn foto’s tot ware collectorsitems die enorm opvallend zijn. Deze gaan vanaf €38,50. Voor meer informatie en verkooppunten kan je een kijkje nemen op LampeBerger.nl.



Bekijk ook zeker het filmpje over de Lampe Berger zodat je een demonstratie krijgt hoe je de lamp precies hoort te gebruiken: