Wie kent het blauwe blik van Nivea nu niet? De bekende Nivea Crème bestaat nu al 100 jaar en wordt gebruikt door jong en oud voor veel verschillende doeleinden. Ik ben er eens voor gaan zitten om deze crème uit te pluizen. Wat is het nu precies voor crème, wat zit erin qua ingrediënten en wat doen die precies voor je huid? Kijk mee voor meer informatie, foto’s en mijn mening/review over dit product.





Het blik is in verschillende groottes te koop, van 50ml tot aan 400ml en is goed betaalbaar. Het blik met 400ml inhoud kost ongeveer €6,50. De Nivea Crème wordt door Nivea als volgt omschreven:

“Nivea Crème is de ideale verzorging geschikt voor alle huidtypes. Overal te gebruiken waar je huid behoefte heeft aan een rijke en milde verzorging. Met huidverwante Eucerit. Zonder conserveringsmiddel. Geeft de huid alles wat ze nodig heeft om puur, fris en zacht te blijven.”

Ingrediënten

Aqua, paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Glycerin, Lanolin Alcohol (Eucerit), Paraffin, Panthenol, Decyl Oleate, Octyldodecanol, aluminium stearates, citric acid, magnesium sulfate, magnesium stearate, parfum, limonene, gernaiol, hydroxycitronellal, linalool, citronellol, benzyl benzoate en cinnamyl alcohol.



Wat doen deze ingrediënten nu precies voor de huid? Ik ben er eens goed voor gaan zitten! Hieronder zie je een korte omschrijving van elk ingrediënt van deze crème. Van de ingrediënten die als eerst genoemd worden op een ingrediëntenlijst zit er het meeste van in het product, hoe verderop in de lijst de ingrediënten staan hoe minder ervan in het product zit.

Aqua: water is een oplosmiddel en helpt andere ingrediënten beter over de huid te verdelen

Paraffinum liquidum: is een minerale olie die maar weinig voor irritaties zorgt en kan de poriën niet verstoppen, is één van de meest vochtinbrengende bestanddelen, werkt verzachtend en kan wondjes sneller doen genezen

Cera Microcristillina: dit is een verzachtend ingrediënt en kan de buitenste laag van de huid beter doen genezen en helpt verkoelend bij irritatie

Glycerin: trekt vocht uit de omgeving aan om in de bovenste huidlagen vast te houden en komt van nature ook al voor in de huid, het beschermt de huidbarrière en en voorkomt uitdroging

Lanolin Alcohol (Eucerit): een verzachtend ingrediënt en vochtinbrenger

Parrafin: een waxachtige substantie die wordt gebruikt om de crème dikker te maken

Panthenol: de alcoholische vorm van vitamine B wat kan helpen bij acné, werkt hydraterend en zorgt voor een betere heling van wondjes

Decyl oleate: een verzachtend ingrediënt wat goed is voor de conditie van de huid

Octyldodecanol: verzachtend ingrediënt wat wordt gebruikt om de crème dikker te maken

Aluminium stearates: zorgt voor een dikkere crème en stabilliseert het product

Citric acid: een citrusextract wat de pH waarde van het product op peil houdt

Magnesium sulfate: een verdikkend ingrediënt

Magnesium stearate: een verdikkend ingredient

Parfum: de welbekende geur van de Nivea Crème

Limonene: een chemische samenstelling van natuurlijke geuren zoals citrusolie (d-limonene), dennebomen en de mint-familie (l-limonene). Dit ingrediënt kan voor irritatie zorgen, maar zit maar in zeer geringe hoeveelheid in de meeste verzorgingsproducten

Geraniol: een geurstof met een zoetige geur, kan ook insectenwerend werken

Hydroxycitronellal: is een parfumgrondstof

Linalool: een geurdeel van koriander en lavendel wat irriterend kan werken

Citronellol: een geurstof die insectenwerend kan werken, maar bij mensen met een parfumallergie beter vermeden kan worden

Benzyl benzoate: een fixeermiddel voor geurstoffen zodat de geur van het product langer te ruiken is

Cinnamyl alcohol: een geurstof die mensen met parfumallergie beter kunnen vermijden.

Edit: tijdens het schrijven van dit artikel stuitte ik op verschillende berichten over het tegenstrijdige ingrediënt Paraffinum Liquidum (minerale olie). Ik ben van mening dat dit juist een positief ingrediënt is voor mensen met een droge huid.





Kortom: Nivea Crème is een vochtinbrengende, verzachtende crème die kan helpen bij huidirritaties èn insectenwerend kan zijn. Het werkt verkoelend bij een geïrriteerde huid en houdt het vocht in de huid vast. Daarnaast beschermt het ook de huidbarrière. Wel moeten mensen met een parfumallergie voorzichtig zijn bij het gebruik van dit product vanwege de parfum en parfumgrondstoffen die erin verwerkt zitten. Een kleine 24-uurs test aan de binnenkant van de elleboog kan dan de oplossing zijn om erachter te komen of je hier last van hebt.

Je kan de crème gebruiken op je gezicht en op je lichaam, al zou ik op het gezicht oppassen bij een vette huid. Maar als goed voedende crème voor de droge plekjes zoals knieën, voeten, handen en ellebogen doet hij goed zijn werk. Ook heb ik al vaker gehoord dat hij als gezichtsmasker kan dienen als je huid erg droog is.

Leuk weetje: op enkele ingrediënten als zeewierextract en olie bevat Nivea Crème dezelfde ingrediënten als de bekende Crème de la Mer. Je moet hiervoor wel de Nivea Crème geproduceerd in Duitsland hebben en niet degene die geproduceerd is in Mexico, deze is net anders qua samenstelling. Er zijn op internet dan ook veel verrassende vergelijkingen te vinden tussen deze 2 crèmes.



Ik vind het zelf een fijne crème om te gebruiken voor de droge plekjes op het lijf en heel soms in een dun laagje op mijn gezicht voor de nacht. Vooral in de wintertijd als mijn huid extra droog is door het gure weer en de droogte van de verwarming. Wel kan de geur voor sommigen wat overheersend zijn, maar ik vind het zelf echt zo’n verzorgende en nostalgische geur ♥

Ik hoop dat jullie dit een interessant artikel vinden en ben benieuwd of jullie meer ‘klassiekers’ zo uitgeplozen zouden willen zien? Gebruik jij wel eens Nivea Crème?