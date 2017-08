Organix Haarverzorging

Zoals jullie ondertussen wel weten houd ik van natuurlijke producten en probeer ik daar graag nieuwe dingen in uit. Zo had ik al wel van het merk Organix gehoord, maar had ik er nog nooit wat van geprobeerd. Nu ik kennis heb gemaakt met 2 haarverzorgingslijnen van dit merk (Coconut Milk & Teatree Mint) weet ik zeker dat dit niet de laatste producten van dit merk zijn die mijn huis in komen. Kijk mee voor meer informatie over deze haarproducten, inclusief foto’s en reviews.



Alle producten zijn samengesteld uit organische en fosfaatvrije ingrediënten die je haar voeden, verzorgen en verwennen. Ook zijn de verpakkingen milieuvriendelijk en van gerycled materiaal gemaakt. Er zijn 5 verschillende soorten voor verschillende types haar/behoeftes:

Pomegranate Green Tea – voor droog, poreus en beschadigd haar

Cherry Blossom Ginseng – voor slap, dun en futloos haar

Passionfruit Guava – voor weerbarstig en pluizig haar

Teatree Mint – voor droog haar en een geïrriteerde hoofdhuid

Coconut Milk – voor normaal veerkrachtig haar.

In het buitenland zijn er nog meer versies verkrijgbaar zoals Moroccan Oil, Cucumber Yoghurt, Grapefruit Mango Butter, Vanilla Silk, Cocoa Butter, Shea Butter, Mandarin Olive Oil, White Tea Grapeseed, Brazilian Keratin Therapy en Mocha Espresso… WOW! Ik heb de afgelopen tijd de Coconut Milk en Teatree Mint shampoos en conditioners geruime tijd uit kunnen proberen.



Coconut Milk

Niet alleen hebben deze producten die heerlijke romige kokosgeur die je direct naar een tropisch vakantieoord toebrengen, ook zorgen ze ervoor dat mijn haar lekker zacht en soepel aanvoelt. De proteïne uit kokosmelk maakt het haar sterker en de kokosolie zorgt ervoor dat het lekker zacht aanvoelt, zònder het te verzwaren. De producten zijn zuinig in gebruik en de geur van kokos blijft echt heerlijk lang om je heen hangen. Paul is een enorme fan van kokosgeur en kan niet stoppen aan mijn haar te snuffelen als ik de producten heb gebruikt ^^



Tea Tree Mint

Ik heb een gevoelige hoofdhuid die snel geïrriteerd raakt van het wisselen van haarverzorgingsmerken/routines en in tijden van stress krijg ik snel last van schilfertjes. Niks lekkerder dan op zo’n moment met dit duo onder de douche te stappen. De geur is lekker fris en maakt het een perfect duo om ’s ochtends de dag mee te beginnen: je bent meteen wakker. De producten tintelen een klein beetje op mijn hoofdhuid en dit vind ik een lekker gevoel! Mijn hoofdhuid voelt na het wassen minder trekkerig en ook de schilfertjes lijken minder te zijn geworden na enige tijd de producten te hebben gebruikt. De Australische tea-tree olie hydrateert en de melkproteïnen en pepermuntolie zorgen ervoor dat mijn haar veerkrachtig aanvoelt.

Je merkt bij deze producten dat er goed is gelet op een mooie combinatie tussen natuurlijke producten, kwalitatief goede producten èn dat ze ook nog eens betaalbaar zijn. Voor een fles shampoo of conditioner met 385ml inhoud betaal je namelijk €9,99 en daar kan je een flinke tijd mee vooruit. De shampoos zijn zeker mijn favorieten geworden en ik ben door deze 2 lijnen ook heel benieuwd geworden naar de anderen, al is het maar om te weten welke geuren die zullen hebben. Door de ronde, speelse vormgeving van de flessen staan ze ook nog eens erg leuk in de badkamer. Organix Beauty, pure and simple.

De haarverzorgingsproducten van Organix zijn verkrijgbaar via BeneluxCosmetics.nl. Je kan betalen via iDeal en PayPal, de verzendkosten bedragen €4,50 per bestelling en je hebt deze vervolgens binnen enkele werkdagen in huis. Voor meer informatie over de Organix haarverzorging neem je een kijkje op OrganixHair.nl.