NYX | Butt Naked Eyes palette

Ik ben een sucker voor mooie palettes, helemaal als het gaat om palettes waar je alles in hebt zitten voor verschillende ooglooks ìnclusief enkele blushes of iets dergelijks. Dat als je een weekendje weg of op vakantie gaat dat je eigenlijk maar één palette mee hoeft te nemen zonder allemaal los spul. Nou, dit Butt Naked Eyes palette van NYX is dus zo’n palette. Al een hele tijd geleden spotte ik hem op het internet en ik vroeg aan enkele Nederlandse webwinkels of ze hem ook in hun assortiment zouden gaan krijgen. Eén ervan verwachtte het palette binnen korte tijd en zo bestelde ik hem.



In het palette zitten 15 kleuren oogschaduw met verschillende finishes en in de lade eronder zitten nog eens 4 blushes, een bronzer en 2 highlighters. Hoe mooi is dit? Echt superhandig voor onderweg en dat komt ook zeker door het mooie en compacte formaat. In totaal zit er 35 gram aan product in, dus daar kan je wel even mee vooruit.





Het palette zelf is lekker handzaam, 14,5cm x 11cm x 2,3cm, en voelt stevig aan. De verpakking is gemaakt van stevig zwart glanzend kunststof en heeft een nude-kleurige opdruk met de merknaam en de naam van het palette. Op de achterkant vind je informatie als ingrediënten, gewicht etc. terug. De glanzende verpakking is misschien een nadeel als je een neat freak bent want dan blijf je aan het poetsen, je ziet vingerafdrukken er nu eenmaal erg goed op.



Het bovenste deel van het palette bevat dus de 15 verschillende kleuren oogschaduw in verschillende finishes, 2 dubbele sponsapplicators (ok, hier had ik dus veel liever een fijne oogschaduwkast gezien aangezien ik sponsapplicators echt nooit gebruik) en de gehele binnenkant van het deksel bestaat uit een grote spiegel: wederom handig voor onderweg/op vakantie! In de lade onder de oogschaduws zitten 4 blushes, een bronzer en 2 highlighters. Misschien één kanttekening over de verpakking: de onderste lade loopt wat stroef. Aan de ene kant een voordeel dat hij dus niet zomaar open zal schuiven, maar aan de andere kant voelt het toch wat angstig omdat je de lade er niet ineens compleet uit wilt hebben liggen. Misschien dat dit wat soepeler gaat glijden als het palette vaker in gebruik wordt genomen…





Als ik zo naar alle kleuren kijk dan is het palette redelijk ‘koel’, maar ook de warmere types kunnen hier veel kanten mee op! Het is echt een geweldig neutraal palette voor de nude looks, maar je kan er ook heel erg goed een prachtige smokey eye mee maken door de donkere tinten die erin zitten. Maar goed, is de kwaliteit een beetje ok? Kan de pigmentatie ermee door?…



De 4 blushes hebben allemaal een redelijke pigmentatie welke ook nog eens goed op te bouwen is. Van links naar rechts zie je een warmroze kleur met gouden shimmer, een lichtroze tint met een mooie glans die ook goed als highlighter gebruikt kan worden, een middenroze matte tint die wat neigt naar oudroze en een mattere peachy kleur. Mooi!



Onder de blushes zie je een matte bronzer die wel wat aan de oranje kant is, maar met een fluffy kwast en voorzichtig gebruik is hij toch nog goed te gebruiken en mooi op te bouwen zodat je er niet als een wortel uit komt te zien. Middenonderin zie je een lichte highlighter met wat shimmer erin (mooi voor op de jukbeenderen, maar ook voor onder je wenkbrauwen en in de binnenste ooghoek) en rechts daarvan een wat meer peachykleurige highlighter met shimmer. Deze laatste kleur geeft je (mijn) gezicht echt een warmere glow. Perfect voor de zomer dus!

Qua oogschaduw heb ik de rijtjes van boven naar beneden gepakt om te swatchen, dus telkens 3 kleurtjes bij elkaar:

Op de 1e rij zie je zo een matte lichtbeige tint, een mattere lichtbruin-grijzige tint en een mattere middenbruine tint.

Op de 2e rij zie je een mattere warmere middenbruine tint, een lichtroze tint met een goudkleurige glans (echt een prachtige kleur die op de foto totaal niet goed over komt) en een middengrijze tint met een satijnen finish.

Op rij 3 zie je een matte huidskleurige, lichtroze tint, een glanzende taupetint en een matte zwarte tint.

Op de 4e rij zie je een matte huidskleurige, gelige tint, een mattere middenbruine tint en een mattere donkerbruine tint.

Op de 5e rij zie je een matte witte tint, een middengrijze kleur met satijnen finish en een donkerbruinpaarsige tint met een subtiele shimmer.



De oogschaduws hebben allemaal de grootte van een €2,00 muntstuk dus dat is nog best wat van formaat. Als ik kijk naar de pigmentatie dan is het zonder oogschaduwbasis nog best redelijk en perfect voor heel erg zachte en subtiele looks. Maar eenmaal aangebracht over een goede oogschaduwbasis (ik heb de Color Lock van Shmink gebruikt) krijg je intensere en diepere kleuren te zien. De kwaliteit valt mij zeker niet tegen en ik weet zeker dat ik heel erg veel plezier van dit palette ga hebben! ♥





Ook na het eerste gebruik (swatches maken) valt het nog heel erg mee hoe het palette eruit ziet. Sommige kleurtjes zijn iets poederiger in gebruik, maar over het algemeen werken ze lekker zacht en fijn in gebruik. Ze blijven mooi zitten (zeker met die oogschaduwbasis eronder) en de kleurtjes laten zich goed blenden. Door de matte witte kleur en de matte zwarte kleur die beiden een goede pigmentatie hebben kan je er echt van heel lichte tot heel donkere looks mee maken. Love it!

Dit palette heb ik gekocht bij Boozyshop en hij kost €24,95. De verzendkosten bedragen €3,95, je kan betalen via bankoverschrijving of iDeal en hebt je bestelling binnen enkele dagen in huis.