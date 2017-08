Recept | Spinazie ovenschotel

Koken en bakken zijn hobbies van me waar ik veels te weinig van laat zien op Curvacious en daar gaat verandering in komen. Vanaf nu zal je met regelmaat een recept tegenkomen op de site met natuurlijk een stap voor stap uitleg zodat iedereen het na zou kunnen maken. Vandaag is er een lekkere winterse ovenschotel aan de beurt die heerlijk smaakt èn budgetproof is. Uit welk boek deze komt lees je onderaan het artikel. Let’s start!



Voorbereiding:

– 1 flinke ui in halve ringen gesneden

– 100 gram geraspte 30+ kaas

– 450 gram diepvriesspinazie ontdooit

– 2 gekookte eieren in plakjes

– 200ml kookroom light gemengd met 3 eieren, peper en zout

– 100 gram magere spekreepjes

– 3 teentjes knoflook fijngehakt

– 450 gram voorgekookte aardappelschijfjes.

Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een ovenschaal in met een scheutje olijfolie. Klaar om te beginnen!





1. Leg de aardappelschijfjes over de bodem van de ovenschaal

2. bak de magere spekreepjes (zonder boter) tot ze beginnen te bruinen, voeg de knoflook en ui toe tot de uien glazig zijn en verdeel dit mengsel over de aardappels





3. verdeel de spinazie er over heen (je kan ook bladspinazie nemen, wel goed uit laten lekken voordat je dit toevoegt!)

4. schenk het room/eimengsel over de spinazie (je kan er wat nootmuskaat aan toevoegen voor wat extra smaak)





5. verdeel de plakjes gekookte ei over het geheel

6. verdeel de geraspte kaas… Klaar!

Nu zet je het geheel voor 30 minuutjes in de oven tot de bovenkant goudbruin begint te kleuren. Smakelijk eten!



Dit gerecht is echt zo klaar en smaakt verrukkelijk! Het geheel is voldoende voor 4 personen en levert dan zo’n 440 kcal per persoon en er zit alles in wat je nodig hebt. Je zou er eventueel nog een frisse salade naast kunnen serveren als je graag wat meer groentes tot je neemt. Echt een perfect gerecht voor de wintermaanden!



