Uitslag Andrélon Oil & Care testpanel

Alweer even geleden plaatste ik een oproepje waarbij ik 10 mensen zocht die de complete Andrélon Oil & Care haarverzorgingslijn wilden gaan uitproberen voor een testpanel. Vandaag wil ik jullie de uitslag van het testpanel laten zien, in het artikel over de Andrélon Oil & Care producten kan je meer informatie over de producten zelf vinden. Benieuwd of de testpanelleden tevreden zijn met de producten? Lees dan zeker verder!

Anne

“natuurlijk heb ik de shampoo en conditioneer vaak gebruikt het ruikt heerlijk en mijn haar vult niet meer aan als een touw dus dit is goedgekeurd!ook de antiklitt spray is erug goed<ik moet echt altijd stukje bij beetje kammen omdat er veel klitten in mijn haar zitten maar met deze spray is dit verleden tijd! het pompje is ook heerlijk maar ik vind toch degene voor krullend haar beter,wat vetter en dat is nodig om mijn haar wat zwaarder te maken zodat de kroes gaat ” liggen” als laatste de oilspray…echt een toppertje!ik kan niet meer zonder:-) ook voor in droog haar ..super”



Esmée (blog justlikealovelyfairytale.blogspot.nl)

“Ik heb erg droog en dik haar. De producten van de Andrélon Oil & Care lijn zien er erg goed uit. Alle zes de producten uit de lijn hebben een goede en stevige verpakking. De shampoo en de conditioner vind ik erg fijn, ze maken mijn haren heel zacht en glanzend. Ook ruiken ze heerlijk. Het 1-minuut masker is echt een aanrader, hij maakt mijn haar een stuk minder pluizig en ook deze ruikt heerlijk. De anti-klit spray vind ik ook een topper. Mijn haar is heel makkelijk te kammen en het pluspunt van de spray is dat je de lekkere geur zeker nog twee uur blijft ruiken. De kroescontrol créme vind ik niet zo fijn omdat hij mijn haren heel erg zwaar maakt. Mijn favoriet van de Oil & Care lijn is het serum, die doet echt goed zijn werk! Ik neem hem overal mee naar toe want deze topper laat mijn haren er na een fietstocht weer goed uitzien. Ik smeer het serum vooral in de puntjes want daar pluist mijn haar het meest. Ook het serum ruikt heerlijk. Ik ben echt enthousiast over de producten van de Andrélon Oil & Care lijn en raad ze zeker aan voor mensen die last hebben van pluizig en droog haar.”



Adriënne (blog stayandmakeitmine.blogspot.nl)

“Mijn ervaring met de producten: De shampoo vind ik heerlijk. Hij maakt mijn haar schoon en schuimt goed. De conditioner had van mij qua structuur wel iets dikker en meer voedend mogen zijn, maar hij doet zijn werk goed. Ook het 1 minuut-masker is erg fijn en verzorgend voor mijn haar. De klittenspray vind ik overbodig en gebruik ik niet. Ik gebruik een conditioner voor mijn haar om mijn onderste lokken te verzorgen en klit-vrij te maken, dus dan heb ik zo’n spray niet meer nodig. De voedende crème gebruik ik na het wassen van mijn haar. Dan werkt deze voor mij het beste en wordt mijn haar het minst vet. Tenslotte ben ik echt verliefd geworden op het serum van Andrélon. Je hebt maar weinig nodig, maar het laat je haar meteen glanzen. Al met al ben ik erg tevreden met de lijn!

Ik gebruik de shampoo, conditioner en het serum standaard. Voor een dagelijkse styling gebruik ik nog wel mijn Goldwell Curl Love, omdat die nu eenmaal heel fijn is voor mijn haar. Eén à twee keer in de week verwen ik mijn haar dan nog met het masker en met de voedende crème. De producten maken je haar niet vet, zolang je alles maar met mate gebruikt. De crème werkt bij mij prima op nat haar, maar ik moet natuurlijk niet mijn hele haar vol smeren. Je hebt maar weinig van de producten nodig voor een mooi resultaat, dus alles gaat lekker lang mee! De verpakking is niet bijzonder. Gewoon wat ik van Andrélon gewend ben en daar is niets mis mee. Verder ruiken de producten echt heel lekker en voelen mijn haren na gebruik van de lijn heerlijk zacht en glanzen ze, alsof ik net van de kapper kom. Op beide foto’s heb ik enkel mijn haar gewassen met shampoo en de conditioner. Dit omdat ik van tevoren nog geen producten als bijvoorbeeld een serum gebruikte en anders de vergelijking niet eerlijk zou zijn.”



Stacey (blog staceyswereld.nl)

“Ik heb vrij pluizig haar die een slag heeft. De eerste keer toen ik mijn haar waste met de producten uit de Oil & Care lijn voelde ik meteen een verschil; mijn haar voelde zacht en het rook lekker.

De Oil & Care Shampoo – Ik was mijn haar 3 tot 4 keer per week. Ik merkte meteen een verschil toen ik de shampoo voor het eerst gebruikte – mijn haar voelde ontzettend schoon en heel zacht aan. Ik heb het idee dat deze shampoo niet alleen mijn haar schoonmaakt maar ook verzorgt. Ik merk ook wel dat mijn haar niet zo snel vet wordt van dit shampoo wat een dikke pluspunt is want daar heb ik normaal last van.

De Oil & Care Conditioner – Ik gebruik conditioner eigenlijk nooit, ik heb altijd het gevoel dat het mijn haar zwaar maakt en word er heel snel vet van. Ik heb wel de conditioner van Andrélon gebruikt en als je oppast met de hoeveelheid je gebruikt word je haar niet zwaar of vet van. Voor mij is dit een overbodig product.

Het Oil & Care 1 Minuut Masker – Wat is dit een heerlijk product. Als ik alleen een product uit deze lijn van Andrélon mocht kopen zou het deze zijn. Het is lekker dik, maakt je haar meteen zacht en ruikt heerlijk.

De Oil & Care Anti Klit Spray – Dit spray is eigenlijk overbodig als je de 1 minuut masker al gebruikt heeft want de masker maakt je haar zo zacht dat je geen klitten meer heeft. Het ruikt wel heerlijk en misschien is dit nodig voor de vrouwen die het veel last heeft van klitten (ik heb daar geen last van) hebben. Een grote pluspunt van de spray is dat het je haar beschermt tegen de hitte van de Föhn of stijltang. Dus het is eigenlijk een twee in een product – anti klit spray en een hitte beschermer voor je haar.

Het Oil & Care Kroescontrol Intensive Serum Oil – Dit is ook een heerlijk product. Ik smeer dit op de punten van mijn nat haar en heb het ook gebruikt op droog haar om tegen de pluis aan te gaan. Hier krijg je wel hele mooie glanzend haar van en total niet vettig (natuurlijk niet mega veel in je haar doen).

De Oil & Care Kroescontrol Intensief Voedende Creme – Deze crème is heel erg handig. Je kneed een klein beetje in je natte haar en laat je haar drogen (zonder te föhnen). Deze crème maakt mijn haar net wat mooier en helpt tegen het pluizen aan.

Het eindresultaat na het gebruiken van de Oil & Care lijn voor twee weken is dat mijn haar minder pluizig is en niet snel vettig wordt (wat in het verleden wel het geval was met de meeste shampoos). Mijn haar ziet er zoveel gezonder uit. Ik ben het meest te spreken over de Shampoo, de 1 minuut masker en de kroescontrol serum en ik ga deze drie producten zeker opnieuw kopen wanneer ze op zijn.”



Yasmin (blog yazylicious.nl)

“Ik heb dun/fijn en gekleurd haar wat de neiging heeft om snel droog te worden en snel last heeft van weersveranderingen. Omdat de conditie van mijn haar niet zo best was en het nogal droog voelde wilde ik dolgraag deze nieuwe lijn van Andrélon uitproberen. Wel met enige sceptici aangezien ik meerdere producten ooit heb gebruikt die dezelfde verzorging beloofde. De verpakking is met de paarse kleur typisch Andrélon. Niet mooi maar wel herkenbaar. Alle flacons zijn makkelijk en praktisch in gebruik. Alle producten van deze lijn hebben een heerlijke geur en voelen zacht aan. De shampoo ruikt wel het minst sterk van allemaal.

Ik heb alle producten gebruikt en uitvoerig getest. Shampoo: Schuimt als een malle en voelt zacht aan totdat je je haren uitwast. Het valt me op dat bij het uitwassen van de shampoo mijn haar touwerig en stug aanvoelt. Ik moet wel oppassen met de shampoo dat ik echt maar een klein beetje gebruik. Hij reinigt namelijk sterk door de toegevoegde Sodium Laureth Sulfate (SLES) en mijn van nature droge huid kan dan de neiging krijgen om te jeuken of iriteren. Zolang ik een klein beetje gebruik heb ik daar geen last van. Conditioner: Door gebruik van de conditioner is het stugge gevoel van de shampoo direct verdwenen en voelt mijn haar juist heel zacht aan. Ook hier is een klein beetje al voldoende voor zacht haar. 1- minuut masker: Mijn haar voelde erg zacht en glad aan (net zoals de douchetegels, dus pas op met uitglijden!). Wat me wel opviel na gebruik van het masker is dat mijn handen extreem droog aanvoelde. Bij het bekijken van de ingrediëntenlijst zag ik dat er alcohol in het masker zit. Jammer want dat droogt uit en dat wil ik nou juist voorkomen. Mijn haar leek na gebruik van het masker erg te pluizen. Jonge kortere haren sprongen eruit. Kroescontrol Serum-Oil: Een serum waar je ook maar een klein beetje van nodig hebt (1 pompje). Mijn haar werd hier glanzend en glad van en de olie ruikt heerlijk. Doordat ik fijn en dun haar heb werd het wel zwaarder en sneller vet. Normaal was ik mijn haar om de 3 à 4 dagen en hierdoor moest ik het op de 2e dag al wassen. Kroescontrol Crème:Mijn haar wordt hier zacht en zelfs luchtig van zonder het te verzwaren. Het glanst, ruikt sterker dan de andere producten (lekker!) en mijn haar wordt hier niet sneller vet of zwaar van. En ook hier voldoet een klein beetje (1 pompje). Anti-klit spray: De spray is makkelijk in gebruik en zorgt ervoor dat ik moeiteloos met de borstel door mijn haar kan. Ook deze spray zorgt ervoor dat mijn haar glad aanvoelt, glanst en luchtig aanvoelt. Het doet me enorm denken aan de Andrélon reclame van vroeger; ‘Pam je haar danst!’

Mijn favorieten zijn de anti-klit spray en de kroescontrol crème (in combinatie met de shampoo en conditioner). Deze producten sluiten ook goed aan bij mijn haartype. De overige producten zijn ook fijn, maar wellicht niet helemaal geschikt voor mijn haartype. Na een tijdje gebruik te hebben gemaakt van de producten kan ik wel zeggen dat mijn haar meer glanst en het voelt zeker niet meer droog aan. Ik ben erg blij verrast!”



Claudia

“Ik heb lang, dik en vooral veel haar en de onderkant valt meestal in golfjes/slag. De onderkant van mijn haren is vaak erg droog. De argan oil shampoo geeft een lekkere geur af, zorgt niet meteen voor veel schuim, maar wanneer je de shampoo goed in je haar verdeeld ontstaat er meer schuim. De crèmespoeling ziet er echt uit als crème en is makkelijk in mijn haar te verdelen (niet veel nodig). Zelfs voor mijn lange haar heb ik niet veel nodig, want de substantie is goed te verdelen over mijn lange/dikke haar. De shampoo en crèmespoeling zorgen ervoor dat mijn haar luchtig en ligt aanvoelt onder de douche. Wanneer ik de shampoo en het one minute masker en de crèmespoeling in 1 wasbeurt gebruik is mijn haar na het douche al snel vet. Ook wanneer ik alleen de shampoo en het one minute masker of de crèmespoeling gebruik is dit helaas het geval. Ik heb geprobeerd om minder te gebruiken, maar ook dan is mijn haar sneller vet dan normaal. De producten zorgen er wel voor dat mijn haar minder pluist. De anti klit spray ruikt erg lekker en doet goed zijn werk. Na het douche wat in het haar sprayen en zelfs mijn lange/dikke haar is makkelijk en goed door kambaar. De crème vind ik het lekkerst ruiken van de hele argan oil lijn. Het is een ontzettend voedende crème (lekker dik en een heerlijke ‘boter’ geur). De crème zorgt ervoor dat de punten van mijn haar niet droog worden en niet gaan pluizen.

De argan oil is voor mijn haar iets te vettig in gebruik. Het geeft wel meer glans, maar zorgt er ook voor dat mijn haar snel vetter wordt. Mijn haren vallen sneller in slierten en ziet er vetter uit. Ik ben vooral te spreken over de geur van de producten (of 1 product per keer gebruiken).”



Marije

“Ik vind dat de producten er netjes uitzien! Overal staat duidelijk op wat het is en hoe het werkt. De geur vind ik heerlijk en wanneer ik aan het eind van de middag aan mijn haar ruik, ruikt het nog steeds erg fris! Ik heb pluizige krullen, mijn haar is droog en beschadigd. Ik krijg door het wassen altijd erg last van klitten op mijn achterhoofd, dit verminder ik door voor het douchen eerst mijn haar te borstelen. De shampoo maakt mijn haar meteen al zacht, iets wat ik nog niet eerder heb gehad bij andere shampoos. Wanneer ik de conditioner in mijn haar aanbreng kan ik er zo met mij vingers doorheen, de knopen zijn dan al verdwenen. Van mij had de conditioner wel een iets dikkere substantie mogen hebben. Na de conditioner gebruik ik het 1-minuut masker, mijn favoriete product van deze lijn. Ik heb het idee dat het mijn haar echt opknapt en het pluizen vermindert. Ik gebruik dit product ook wanneer ik snel moet en geen tijd heb om eerst de conditioner te gebruiken.

Na het douchen gebruik ik ook de Intensief Voedende Crème en de anti klit spray. De intensief voedende crème vind ik persoonlijk niet veel doen voor mijn haar. Ik borstel mijn haar wanneer het nog nat is en merk dat ik na het gebruik van de producten super makkelijk door mijn haar heen kom en de laatste knopen er simpel uit krijg. Ik was mijn haar elke dag omdat het de dag na het wassen altijd weer erg pluist en snel vet word. Ik ben erg blij met deze producten en blijf ze gebruiken. Ze maken mijn haar zacht, laten mijn krullen er mooier uitzien, de geur is heerlijk en de producten zijn goed betaalbaar!”



Lindy (blog linsloves.nl)

“Toen mijn pakketje binnen kwam ben ik uiteraard meteen aan de producten gaan snuffelen en ik kan zeggen dat ze echt heerlijk ruiken. De geur van de shampoo en conditioner blijven niet heel lang hangen. De olie ruikt niet heel erg sterk, maar de voedende crème…. Die ruikt echt heerlijk! De verpakking van de producten vind ik oké. Ze hebben een beetje een oosters tintje, wat wel klopt bij de argan-olie die in de producten verwerkt is. Verder vind ik ze typisch Andrélon, met een heleboel paars :) De olie vind ik er trouwens wel heel chique uit zien, staat mooi in mijn beautykast.

Goed, door naar de werking van de producten, wat deed het voor mijn haar? Dit is mijn haar voor het testen van de producten. Ik heb mijn haar gewassen met shampoo en conditioner en er verder niks aan gedaan: Zoals je kunt zien heb ik een flinke bos haar. Het is erg dik en ik heb veel haar. Zelfs de kapper zei dat mijn haar valt in de categorie ‘lastig haar’. Het heeft slag en pluist. Ook kan mijn haar met de verkeerde producten er uit zien als een ‘Coupe Tina Turner’. Heel leuk in de tijd dat dat hip was, maar nu echt not done ;)

Ik heb eerst een keer mijn haar gewassen met de shampoo, het 1-minuut-masker gebruikt en daarna wat olie en anti-klit-spray in mijn haar gedaan. Een paar dagen later heb ik mijn haar weer gewassen met de shampoo, de crèmespoeling gebruikt, wat olie in mijn haar gedaan en de anti-klit-spray gebruikt. Ik wil graag eerlijk zijn in deze review, dus moet helaas bekennen dat deze combinatie voor mij niet geschikt was. Mijn haar werd er minder pluizig van, maar alle slag die ik heb zakte uit. Mijn haar ging erg ‘wijd’ staan en zag er gewoon niet mooi uit.

Hierna heb ik nog een combi van de producten gebruikt. Ik heb mijn haar gewassen met de shampoo (die schuimt trouwens goed! Wow!). Daarna heb ik het 1 minuut masker in mijn haar gedaan. Mijn haar wordt daar al een stuk zachter van dan van de conditioner. Vervolgens heb ik zachtjes (!) mijn haar gedroogd met een handdoek. Daarna heb ik wat olie in de punten van mijn haar gedaan en het een minuut of 10 laten drogen aan de lucht. Mijn haar is na 10 minuten nog erg nat. Na die 10 minuten heb ik de intensief voedende crème in mijn haar gedaan. In totaal waren dat denk ik 3 pompjes. Ik heb mijn haar aan de lucht op laten drogen en dit is het resultaat: Mijn slag is weer terug!

Mijn haar pluist nog wel redelijk zoals je kunt zien. Dit is helaas dus niet het wondermiddel voor mijn haar waar ik op hoopte. Ik denk wel dat ik het masker nog wel eens zal gebruiken. Mijn haar wordt er gewoon heel erg zacht van! Ook de crème vind ik erg fijn. Ik denk dat die in combinatie met mijn huidige shampoo heel goed zal werken. De olie is natuurlijk altijd goed voor als ik mijn haar steil wil maken met een tang, dus ook die gaat nog van pas komen. De shampoo en conditioner krijgen een goed plekje bij mijn vriendin, dus uiteindelijk komt het hele pakket goed terecht. Ik hoop dat mensen met mijn haarsoort iets aan deze review van mijn kant hebben gehad!”



Kevser

“Het eerste waarover ik al zoveel had gelezen was de onweerstaanbare geur: it’s true. Ik maak niet vaak mee dat mijn haar een hele dag blijft ruiken naar de producten die ik heb gebruikt, maar deze heerlijke geur blijft om mij heen hangen, love it! Omdat ik krullen heb, maar daarbij heel zacht haar na het gebruik van een goede conditioner, is het voor mij belangrijk dat ik niet teveel producten gebruik die mijn haar zwaar maken. Dat zorgt er namelijk voor dat mijn krullen ‘hangen’.

De crème en anti-klitspray heb ik daarom ook na een keer geprobeerd te hebben uit mijn routine gehaald. Wel vind ik crème heerlijk om op zichzelf te gebruiken als ik een dag thuis zit. Gewoon wat voeding, niet per se mooier haar. De anti-klitspray vind ik prettig als mijn haar de stijltang moet trotseren. Ik vind het belangrijk om mijn haar goed te beschermen voordat ik het tussen de keramische platen pers.

Het serum is mijn absolute favoriet! Ik gebruik twee tot drie pompjes op mijn natte haar en neem het flesje mee om door de dag heen wat pluis weg te werken! Wat betreft de combinatie van shampoo, het 1-minuut masker en conditioner kan ik zeggen dat het prettig werkt voor mijn haar. Mijn haar wordt er echt mooier van, het glanst prachtig en ik heb van alles maar een klein beetje nodig. Ik ben alleen bang dat mijn hoofdhuid niet heel blij wordt van de shampoo (denk ik: gezien de SLES). Ik heb sinds het gebruik van de producten namelijk wat irritatie ontdekt. Om dit zeker te weten ga ik wat schuiven met de producten om tot de ideale combinatie te komen met deze heerlijke lijn van Andrélon!”

Helaas heb ik niet van iedereen een review ontvangen, ik wil dan ook diegene die wel hun best hebben gedaan heel erg bedanken voor hun inzet! Links zie je telkens de voorfoto en rechts de nafoto. Ik heb de reviews hier en daar ingekort/samengevat om het artikel fijn leesbaar te houden. Ik vind het persoonlijk heel interessant om te lezen en ik merk dat de producten heel anders worden ervaren door de verschillende panelleden/haartypes.

Voor mijn persoonlijke review en meer informatie over de producten kan ik je aanraden dit artikel te lezen. Spreekt deze lijn jou aan om eens te proberen? Of heb je hem al geprobeerd? (Dan ben ik ook heel benieuwd naar jouw mening!)