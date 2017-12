De nieuwste, en alweer het 5e, damesparfum van Bruno Banani is “een verleidelijke geur voor vrouwen die weten dat ze met een beetje stout gedrag onweerstaanbaar worden voor mannen”. Deze Dangerous Woman is onweerstaanbaar, geniet van het leven en kan met het dragen van deze geur net dat beetje extra zelfvertrouwen krijgen om de sexy en uitdagende kant naar voren te halen. Nieuwsgierig naar deze verleidelijke geur? Kijk mee voor meer informatie, foto’s en een review.

De flacon staat schuin, iets wat kenmerkend is voor alle geuren van Bruno Banani, en loopt van een zwarte dop over naar de transparante bodem van de flacon. De vloeistof zelf is roze van kleur en ik vind dat goed bij de geur en het gevoel ervan passen. De vorm van de fles doet me ietwat denken aan een vierkante variant van een bamboestam, door deze ribbels ligt de flacon lekker in de hand tijdens het sprayen.



De geur is in te delen in de Oriëntaalse bloemengeuren en opent met topnoten van zwarte bessen, gaat over in hartnoten van kokosmelk en delicate bloemen en eindigt in de warme basisnoten van heliotroop, gourmandnoten en vanille absolute. Ik ruik er zelf voornamelijk de vanille in terug en de kokos, een verrassend lekkere combinatie die het voor de lente en zomer goed zal doen, maar ook nu prettig draagt omdat de geur heel ‘comfortabel’ en warm aan doet. Paul vind deze geur lekker ruiken bij mij, maar hij is dan ook een enorme kokosfan ;) Ondanks dat het een eau de toilette is blijft de geur redelijk lang op mijn huid ruiken.

Bruno Banani Dangerous Woman is vanaf morgen verkrijgbaar, de complete geurlijn bestaat uit:

– eau de toilette 20ml, €18,00

– eau de toilette 40ml, €27,00

– eau de toilette 60ml, €37,00

– showergel 150ml, €9,95

– bodylotion 150ml, €9,95

– deodorantspray 150ml, €9,95.