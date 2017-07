overzicht plussize webwinkels

Ik ben echt gek op (online) shoppen en ik krijg dan ook vaak de vraag of ik leuke shoppingtips heb voor curvy ladies of waar ik een bepaald kledingstuk gekocht heb. Hieronder vind je een handig overzicht van de leukste grote maten damesmode/plussize webwinkels in binnen- en buitenland met daarachter tot en met welke Nederlandse kledingmaat je bij deze webshop terecht kan. De lijst zal regelmatig worden aangevuld en dit artikel zal ik in het vervolg ook linken onderaan artikelen in de rubriek Plussize & fashion zodat deze altijd eenvoudig terug te vinden is.

Annadiva (badmode en lingerie t/m cupmaat J)

Anna Scholz (t/m maat 54/56)

ASOS Curve (t/m maat 54)

Bagoes (t/m maat 60)

Bellamy (t/m maat 2XL/48)

Belloya (t/m maat 54)

Betty’s Boops (lingerie t/m maat 115 K)

B Plus Fashion (t/m maat 54/56)

Bon’A Parte (t/m maat 52/2XL)

Bonprix (t/m maat 56/58)

Boohoo Plus (t/m maat 52)

Carmakoma (tot maat 54)

Carnavalskleding – grote maten (t/m maat 58/60)

C&A (t/m maat 3XL/56)

Chez Shanna (t/m maat 62)

Cup of Two (lingerie en badmode voor cup D t/m K)

De Bijenkorf (t/m maat 54/56)

Dorothy Perkins (t/m maat 56)

DYANNE (t/m maat 52)

Eleganties (kousen t/m 60)

Elvi (t/m maat 54)

Evans (t/m maat 60)

Forever21 Plus Sizes (t/m maat 3XL)

Fashion in Conflict (t/m maat 60)

Groven Plus (t/m maat 54)

H&M Plus Sizes (t/m maat 58)

iGigi (t/m maat 60)

Jenny Boots (laarzen met een schachtwijdte t/m 54cm)

Jilsen (laarzen met een schachtwijdte t/m 52cm)

JJ Footwear (laarzen met een schachtwijdte t/m 63cm)

Junarose (t/m maat 54)

Kiabi (t/m maat 58-60)

Lane Bryant (t/m maat 58)

Lascana (badkleding en lingerie t/m maat 58/115H)

LoveDrobe (t/m maat 60)

Lucie Lu (t/m maat 5x)

Majour (t/m maat 3xl)

MANGO Violeta (tot maat 54)

Marina Rinaldi (tot maat 52)

Marks & Spencer (t/m maat 54)

Mioki Lingerie (t/m maat 68/120G)

Miss Guided (tot maat 54)

Miss Etam (t/m maat 56)

ModCloth (t/m maat 56)

Monsoon (tot maat 50)

Navabi (t/m maat 60)

New Look (t/m maat 54)

Otto (t/m maat 56)

Paprika (t/m maat 54)

Peter Hahn (t/m maat 56)

Pink Clove (t/m maat 58/60)

Pixie (t/m maat 52/54)

Plusman (t/m maat 8XL/80)

River Island Plus Sizes (t/m maat 50)

Roders Beaumond (t/m maat 54)

Sarah’s Sweeties (t/m maat 58/60)

Sexy Plus Clothing (t/m maat 54/56)

Sizable(t/m maat 58/60)

‘S Oliver (t/m maat 54)

Superwoman XXL (t/m maat 60)

Swak Designs (t/m maat 64)

Swimsuits for All (t/m maat 60)

Ted & Muffy (laarzen met een schachtwijdte t/m 50cm)

The Fashion Bash (t/m maat 54/56)

TopVintage (retro/vintage stijl t/m maat 50)

Torrid (t/m maat 56)

Ulla Popken (t/m maat 58/60)

Unlimited Sportswear (grote maten sportkleding)

Wide Wellies (regenlaarzen met een schachtwijdte t/m 54cm)

X-two (t/m maat 60)

Yours Clothing (t/m maat 62)

Zalando (t/m maat 56)

Zizzi (t/m maat 56-58).

Veel van deze plussize webwinkels zijn ook al eens uitgebreid behandeld in een artikel, dus gebruik zeker de zoekfunctie rechtsbovenin de website als je meer wil weten over een webshop, het assortiment, betalingsmogelijkheden etc.

Weet jij nog een leuke webwinkel die echt niet mag missen in dit rijtje, laat deze dan zeker achter in de reacties onder dit artikel. Heb je zelf een webwinkel met een assortiment in grote maten dameskleding en wil je deze graag terugzien in deze lijst? Neem dan ook zeker contact op.

Happy shopping!

Liefs,

Desirée