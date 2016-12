Plussize outfit | Mix & match met Miss Etam

Tijd om weer eens een outfit op mijzelf te laten zien want ik heb enkele nieuwe kledingstukken van Miss Etam waar ik heel erg blij mee ben en die ik graag met jullie wil delen. Het is ook gelijk een mogelijkheid om te laten zien hoe je met slechts 4 kledingstukken toch 2 totaal verschillende looks kan creëeren en daar hou ik persoonlijk wel van. Sowieso heb ik een redelijk basic kledingstijl waardoor mixen & matchen altijd gemakkelijk gaat en veel in mijn kast met elkaar te combineren valt. Kijk mee voor meer informatie, foto’s en tips.



De jeans (€59,95) heeft een donkere kleur in een used effect wassing met hier en daar wat ‘destroyed’ delen. Eerlijk is eerlijk: ik ben van de clean jeans als ik al een jeans draag, maar zo’n denim als deze is leuk voor de afwisseling en hij ziet er niet te versleten uit gelukkig. Het model zit voor een plussize lady als ik heel erg mooi: lekker hoog in de taille, niet happend bij de onderrug, een mooie wijdte bij de benen (vanaf de knie recht naar naar beneden) en door de 2% elastan draagt hij ook nog eens lekker comfortabel. Echt zo’n jeans die je aantrekt, meteen goed zit en die je aan wil houden. Een aanrader als je nog op zoek was naar een mooie spijkerbroek in een grote(re) maat.



Een goed basic shirt (€19,95) met lange mouwen is nooit verkeerd om in je kast te hebben en dit model is lang genoeg, iets wat ik heel prettig vind. De katoenmix voelt heel zacht aan op de huid en de kwaliteit is goed. Deze longsleeve is in 8 kleuren verkrijgbaar.



Voor deze winter was ik nog op zoek naar een fijne trui die net iets extra’s zou hebben omdat een trui bij mij anders vaak heel erg saai staat. Deze sweater (€39,95) was precies wat ik zocht! Door de wijdere driekwartmouwen is het leuk te combineren met de zwarte longsleeve, de lengte is voor mij precies goed en er zit een fijn zilverdraadje door verwerkt waardoor het geheel een geklede en feestelijkere look krijgt. Hoe simpel zoiets als een trui kan zijn: ik draag hem graag en krijg er veel complimentjes over als ik hem aan heb.



De topper is toch zeker wel dit bouclé jasje (€54,95). Ik ben hier ontzettend blij mee! Ik ben sowieso wel fan van jasjes omdat ze voor mijn figuur heel erg veel doen, maar dit model is ook nog eens enorm mooi afgewerkt en is getailleerd. De lederen details op de zakjes, langs de rits, onderaan de mouwen en de inzetjes op de schouders maken hem samen met het verschil in stoffen toch zeker uniek en het is opvallend hoeveel mensen vragen waar deze vandaan komt als ik hem draag.

De combinatie van de jeans, de longsleeve en de trui zorgt samen met een paar ballerina’s voor een lekker comfy look voor overdag. Heb je na je werk/’s avonds nog een borrel, etentje of feestje dan is de trui verwisselen voor het jasje genoeg om er ineens gekleed en netjes uit te zien. Zeker als je de ballerina’s verwisseld voor een paar leuke pumps dan kan je er helemaal tegenaan voor een avondje uit. I love my new clothes! ♥

Bij Miss Etam kan je in de grote maten damesmode pluscollectie terecht t/m maat 56. Je kan natuurlijk shoppen in één van de vele winkels, maar je kan ook terecht in de Miss Etam webwinkel. Hier kan je betalen betalen via bankoverschrijving, iDeal en creditcard, de verzendkosten bedragen €4,95 en je hebt je bestelling binnen enkele werkdagen in huis.

