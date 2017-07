Beauty food | De kiwi

Het is alweer een tijdje geleden dat ik een artikel schreef over Beautyfood, maar aangezien ik de laatste tijd redelijk wat kiwi’s weg eet (zal het iets met de zwangerschap te maken hebben?) en ik benieuwd was hoe gezond deze vrucht nu precies is, kwam ik tot enkele ontdekkingen en weetjes die ik graag met jullie wil delen. Kijk mee voor meer informatie over deze bijzondere vrucht, die zelfs in de top 5 staat van het meest gezonde fruit!



Oorsprong

De kiwi is een exotische vrucht die groeit aan een struikachtige klimplant in subtropische gebieden. Oorspronkelijk komt deze vrucht uit China, maar tegenwoordig worden ze ook geïmporteerd vanuit Nieuw Zeeland, Frankrijk, Griekenland, Chili en Italië. De standaard kiwi is van binnen groen van kleur met een wittig hart en zwarte, eetbare pitjes maar er is ook een gele variant die steviger vruchtvlees bevat en een frissere en zoetere citrussmaak heeft.

Gezondheidsvoordelen

Een kiwi bevat ongeveer 57kcal en zit bomvol antioxidanten, vitamines en mineralen waaronder retinol, bètacaroteen, vitamine C, D, E, B1, B2 en B6, foliumzuur, kalium, magnesium, calcium en fosfor. Eén groene kiwi bevat meer vitamine C dan een sinaasappel of 2 citroenen en bevat hiermee ruim meer dan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine C. Rond deze tijd van het jaar is het innemen van extra vitamine C sowieso aan te raden: het geeft je weerstand namelijk een boost! De kiwi bevat ook nog eens inositol wat helpt bij depressieve klachten en serotonine wat een kalmerend effect heeft op het brein. Interessant!

De kiwi heeft een bevorderlijke werking op de spijsvertering, de koolhydraten erin worden niet snel door het lichaam opgenomen waardoor het vet makkelijk verbrandt en ze het hongergevoel verminderen. De aminozuren in deze vrucht zorgen er ook nog eens voor dat je een snellere vetverbranding krijgt. Verwacht geen wonderen, maar het is vanwege de vele gezonde eigenschappen een fijne vrucht ter ondersteuning van bijvoorbeeld een dieet.



Weetje

De kiwi had oorspronkelijk de naam Chinese kruisbes, maar in Nieuw Zeeland kreeg de vrucht een andere naam omdat deze van de buitenkant erg lijkt op het lijfje van de gelijknamige loopvogel (het nationale symbool van Nieuw Zeeland).

In de keuken

Kiwi’s zijn lekker om gewoon uit te lepelen, door fruitsalades, op gebak en/of ijs, als borrelhapje samen met worst/kaas, in salade met bijvoorbeeld sinaasappel en gegrilde kip of als jam op brood. Let tijdens het koken/bakken wel op dat je kiwi’s niet mengt met gelatine- en/of zuivel, er zit namelijk een enzym in die eiwitten afbreekt waardoor melkproducten waterig en bitter worden en gelatine haar bindkracht verliest. Nog een tip: combineer kiwi eens met vleesgerechten; als je het vlees insmeert met kiwivruchtvlees wordt je vlees malser tijdens het bakken.

Eet jij graag kiwi’s? Mocht je een lekker recept hebben deel deze dan hieronder :)

Enjoy your day!

