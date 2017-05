PIMP | No curls no glory

In het voorjaar van 2013 liet ik een grof permanent in mijn haar zetten, ik werd zwanger en permanent laten zetten mag dan niet meer dus sinds die ene keer ben ik het gelijk ook alweer aan het laten uitgroeien. Zoals jullie op fullface-foto’s in eerdere artikelen kunnen zien is mijn haar flink gegroeid en is het permanent steeds verder uit aan het zakken. Meestal borstel ik dus mijn haar na het wassen en blijft er zo een flinke slag zonder èchte krul meer over. Even de stijltang erdoorheen en het is binnen een mum van tijd helemaal glad, of even met speciale producten aan de slag en ik krijg toch weer een flinke bos krul erin. Ik kan er op dit moment dus erg veel kanten mee op! Sinds kort gebruik ik enkele nieuwe haarproducten uit de no curls no glory lijn van een nieuw haarverzorgingsmerk: PIMP Amsterdam. Kijk mee voor meer informatie, foto’s en een review!



Deze haarlijn is bedoeld voor krullend, gekruld en/of gepermanent haar maar kan ook erg goed gebruikt worden als je niet persé krullen hebt, maar wel last hebt van breekbaar en pluizig haar.

De shampoo (250ml) bevat geen parabenen en sulfaten en zit bomvol vochtherstellende botanische extracten die de vochtbalans van het haar herstellen, is veilig voor je haarkleur en laat je haar weer glanzen. De geur is lekker fris en citrus-achtig, de shampoo schuimt zo goed als niet (even wennen!) en mijn haar lijkt tijdens het wassen al zachter aan te voelen.

De conditioner (250ml) bevat geen parabenen en fosfaten en zit vol met aminozuren, proteïnen en botanische extracten wat een vochtinbrengende en herstellende combinatie maakt die veilig is voor je haarkleur en je haar weer laat glanzen. De geur is redelijk zoet, maar niet misselijkmakend en een klein beetje product is meer dan genoeg. Even 2/3 minuutjes in laten trekken en goed uitspoelen. Mijn haar voelt op dit moment al zacht aan en ik kan al gemakkelijk met mijn vingers door mijn haar.

De cream (120ml) bevat geen parabenen en er zitten onder andere oliën in die het haar beschermen tegen de warmte van stylingtools en uv-straling. Je brengt het knedend aan op vochtig haar om de krullen meer stevigheid, glans en textuur te geven zonder pluis. Je kan het ook op droog haar gebruiken als stylingproduct om het haar net wat meer definitie te geven. De geur is een beetje tussen de shampoo en conditioner in, je ruikt wat zoetigs maar ook wat fris en ik vind de geur persoonlijk erg prettig.

Ik gebruik deze producten nu alweer een tijdje en als ik alle drie de producten achter elkaar gebruik en de krullen een beetje ‘opkneed’ tijdens het drogen (aan de lucht) dan krijg ik bovenstaand resultaat. Mijn haar voelt tot aan de puntjes zachter aan, glanst mooi en voelt prettig aan. De cream is een licht tot medium stylingproduct wat mijn haar niet hard laat aanvoelen, geen schilfertjes achterlaat en ook weer gemakkelijk uit te wassen is. Ik ben dus zeker tevreden over alle drie de producten en kan ze zeker aanraden.

De haarproducten van PIMP Amsterdam kosten €19,95 per stuk en er zijn verschillende lijnen voor verschillende haartypes en finishes verkrijgbaar. Binnenkort zal het merk het assortiment ook uitbreiden met lifestyleproducten als drankjes, een tanningspray, zonnebrandcrèmes, T-shirts en meer. Op dit moment zijn de producten verkrijgbaar bij JohnBeerens.com, maar het merk streeft ernaar om binnenkort ook bij hippe modewinkels etc. verkrijgbaar te zijn.

