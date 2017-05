Tanden bleken | Bright White strips & pen

Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik mijn tanden eens laten bleken in een salon *klik hier voor het artikel erover* en ook al was ik na de behandeling zeker tevreden met het resultaat, helaas hield het resultaat niet heel erg lang aan. Natuurlijk heeft dit allemaal te maken met de regelgeving omtrent tanden bleken en de schadelijkheid hiervan, waardoor je het èchte ouderwetse bleken met peroxide eigenlijk alleen nog maar bij de tandarts of een gespecialiseerde kliniek kan laten doen maar dit kost gewoonweg heel erg veel geld en het blijft schadelijk voor je tanden. Toch zou ik graag mijn tanden een paar tintjes lichter willen hebben omdat ik dit persoonlijk net wat frisser en mooier vind staan. Ik ging aan de slag met de Bright White strips en een tandbleekpen om te kijken of dit wat zou zijn. Kijk mee voor meer informatie, foto’s, een review en mijn mening over deze producten.

Het resultaat van thuisproducten als deze is natuurlijk wel afhankelijk van de natuurlijke kleur van je tanden (sommige mensen hebben nu eenmaal geler tandbeen) en van je dagelijkse gewoontes zoals koffie, thee en rode wijn drinken en bijvoorbeeld roken. Ik drink dagelijks gemiddeld één kopje koffie en soms een paar koppen thee, maar verder rook ik niet en drink ik geen rode wijn en eet ik ook niet echt sterk gekleurde etenswaren. Dat zou dus al zeker moeten helpen bij het resultaat en bij het behouden hiervan.



De whitening strips werken eenvoudig: je haalt ze los van het velletje, plakt ze met de gelkant op je tanden, vouwt ze om zodat er ook een deel op de achterkant van de tanden zit en je wacht 1 tot 2 uur. Hierna verwijder je ze, poets je je tanden voorzichtig en spoel je je mond goed. Dit doe je vervolgens elke dag, maar als je gevoelige tanden en/of tandvlees hebt dan kan je dit ook om de dag doen bijvoorbeeld. In een verpakking zitten 14 zakjes met telkens een strip voor je bovengebit en eentje voor je ondergebit en deze kost €29,95.

De bleekpen is helemaal gemakkelijk in gebruik: je lacht breeduit waardoor je lippen niet meer op je tanden zitten, je brengt de gel met het kwastje van de bleekpen aan op je tanden, je wacht 30 seconden en sluit je lippen, je eet en drinkt 30 minuutjes niks en vervolgens spoel je je mond en ben je klaar. Een bleekpen kost €13,95.

Ik heb zelf afwisselend de strips en de bleekpen gebruikt. Had ik echt even de tijd dan gebruikte ik de strips en bij wat minder tijd de pen. Het resultaat mag er zeker wezen want mijn tanden zien er frisser en een beetje lichter uit, al is dit resultaat erg lastig om vast te leggen op de foto in het echt is het verschil beter te zien. Ik ben wel heel erg benieuwd hoelang het resultaat zal aanhouden, maar anders zou je een paar keer in het jaar een opfriskuurtje kunnen doen natuurlijk. Oh, en niet geheel onbelangrijk: mijn tanden en tandvlees voelden na gebruik niet gevoeliger aan en raakten niet geïrriteerd van deze producten.

In beide producten zit trouwens geen peroxide, maar er wordt wel aangeraden de (inhoud van een totale) bleekpen niet vaker dan 4 keer in het jaar te gebruiken. Verder worden producten als deze afgeraden te gebruiken tijdens de zwangerschap, de eventuele borstvoedingsperiode of als je gebit in een slechte staat is. De producten uit dit artikel zijn afkomstig van de webwinkel Tanden Bleken waar je kan betalen via iDeal, bankoverschrijving of PayPal. Er worden tijdelijk geen verzendkosten in rekening gebracht en je hebt je bestelling vaak al de volgende dag in huis.

Heb jij ervaring met tanden bleken in een salon, kliniek, bij de tandarts of met thuisproducten? Wat is jouw ervaring hiermee?

Disclaimer: tenzij anders vermeld bevat dit artikel producten die door een merk of bedrijf zijn toegestuurd. Dit heeft geen invloed op mijn mening over deze producten.