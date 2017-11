De beste tips om energie en het milieu te besparen

Niet alleen is het voor je eigen portemonnee heel fijn om je vaste lasten te verminderen door bijvoorbeeld te gaan besparen op je energierekening, ook is het voor het milieu erg prettig als we hier allemaal iets meer rekening mee zouden houden. Het is ook nog eens helemaal niet moeilijk, want met de kleinste moeite kan je je zo flink wat kosten besparen. Ik verzamelde een aantal handige energie bespaartips bij elkaar.

– Wist je dat je je zo’n €75,- op jaarbasis bespaart als je alle apparaten ècht uit zet in plaats van standby te laten staan?

– Trek een warme trui aan of kruip lekker onder een dekentje op de bank waardoor je de verwarming een graadje lager kan zetten. Hiermee bespaar je gemiddeld zo’n €60,- per jaar. Als je je verwarming een uur voordat je naar bed gaat naar beneden zet, dan bespaar je nog veel meer.

– Hang je was te drogen in plaats van altijd je wasdroger te gebruiken. Dit levert een besparing van zo’n €50,- per jaar op.

– Isoleer alle naden en kieren in huis, vervang oude en/of plaats tochtstrippen, plak radiatorfolie achter je radiator en bespaar zo nog eens gemakkelijk €50,- per jaar.

– Ontdooi regelmatig je vriezer, plaats je koelkast en/of vriezer nooit naast een fornuis, kachel of oven en maak de ventilatieopeningen regelmatig schoon voor een flinke besparing op één apparaat (of twee, als je geen combi hebt).

– Probeer je baddermomentjes wat vaker in te ruilen voor een douchebeurt, dit is namelijk zo’n 3 keer zuiniger!

– Stel de temperatuur van je wasmachine standaard in op 30C of 40C voor een forse besparing.

– Als je een nieuw apparaat nodig hebt, let dan op het energielabel waarbij A+++ het meest energiezuinig is.

– Zet lampen uit in kamers waar niemand aanwezig is.

– Gebruik ledlampen of spaarlampen, een energiebesparende douchekop, laat alleen volle wasmachines draaien, haal altijd opladers uit het stopcontact, gebruik een theepot in plaats van de waterkoker voor elk kopje opnieuw aan te zetten, ventileer dagelijks je huis minstens een kwartier helemaal goed, zorg dat je verwarming vrij is (plaats er dus geen bank, kast of gordijnen voor) en doe eens wat vaker de vaat met de hand in plaats van een eventuele afwasmachine aan te zetten.

Wist je trouwens dat de volgende apparaten je gemiddeld per maand een boel geld kosten? Een tuinvijverpomp (€34,- per maand), tropisch aquarium (€16,- per maand), waterbed (€14,- per maand), groot plasma tv-scherm (€9,- per maand) en een airconditioner (€8,- per maand) staan hiermee bovenaan de lijst.

Mocht je nu een koophuis hebben èn de financiële middelen dan kan je ook denken aan enkele investeringen die je in de toekomst flink kunnen gaan helpen te besparen zoals een warmtepomp, vernieuwde isolatie, zonnepanelen plaatsen, een zonneboiler nemen en enkel glas vervangen door HR++ glas etcetera.

En als laatste een tip waar je echt niet onderuit kan. Het is misschien een paar minuten werk om eventueel over te stappen, maar ga energie vergelijken. Door over te stappen naar een andere aanbieder kan je je zo een flinke bult geld in het jaar besparen, helemaal in combinatie met de hierboven genoemde besparingstips.

Wat is jouw ultieme tip om energie te kunnen besparen?

Enjoy your day!

Dit is een gesponsord artikel.