Alweer eventjes geleden werd het kookboek van de foodbloggers Nina en Elise gelanceerd (bekend van Chickslovefood) en ik bleef het boek maar in gedachten houden. Het boek is gebaseerd op het principe ‘5 or less’ dus er zijn 5 of minder ingrediënten per recept gebruikt. Nadat het enkele keren voorbij kwam in mijn Instagramfeed heb ik het kookboek toch maar besteld en er ondertussen al verschillende keren een recept uit gemaakt. Vandaag deel ik een recept voor heerlijke carrot cupcakes en vertel ik meer over dit boek.

Carrot Cupcakes

– 1 ei

– 110g suiker (plus 2 lepels extra voor de slagroom)

– 100g zelfrijzend bakmeel

– 110g wortels

– 250ml ongeklopte slagroom

Bereidingswijze

– verwarm de oven voor op 170 graden

– klop het ei samen met de suiker tot een egaal mengsel

– voeg 50ml zonnebloemolie toe (dit is een basisingrediënt en valt daarom buiten ‘de 5’) en roer goed door

– voeg 90g geraspte wortels toe

– voeg gezeefd (werkt goed tegen klontjes) zelfrijzend bakmeel toe en een snufje zout en meng goed

– meng wel voorzichtig want het mengsel moet luchtig blijven

– verdeel het mengsel over 6 cupcakevormpjes

– bak de carrot cupcakes in 30 minuten gaar en laat ze afkoelen op een rooster

– klop de slagroom met 2 eetlepels suiker en garneer hier samen met wat geraspte wortels de cupcakes mee.

De cupcakes zijn zó gemaakt en smaken echt heerlijk. Het lijkt wat vreemd om groente in een gebakje te verwerken, maar wortels zijn juist lekker zoet van smaak en zo krijg je gelijk wat extra vitamientjes binnen.



Chickslovefood – Het 5 or less-kookboek

“Dol op eenvoudige, lekkere en toegankelijke recepten? Dan is de kans groot dat je al eens op Chickslovefood.com hebt gekeken. Wat een paar jaar geleden als hobby begon, hebben Elise en Nina – de chicks – inmiddels uitgebouwd tot het leukste foodblog van Nederland. Een van de populairste rubrieken van hun blog is 5 or less: iedere dinsdag posten de chicks een kakelvers & origineel recept dat maximaal 5 ingrediënten bevat. Ja, echt! Van een stamppotje met zoete aardappel en spinazie tot quinoasalade met merguez en papadums met garnalen. YUM! Op veler verzoek komt Chickslovefood.com nu met een eerste kookboek, met daarin de populairste 5 or less-recepten van de site en een flink aantal nieuwe lekkertjes.”

Dit kookboek van Elise Gruppen en Nina de Bruijn is uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam, telt 144 pagina’s en is bij onder andere bol.com verkrijgbaar voor €18,95. ISBN 9789046817407

Ik vind het principe van 5 of minder ingrediënten voor een recept gebruiken erg leuk en het maakt zo een kookboek vol recepten wat je er sneller bij pakt omdat de recepten dus ook lekker toegankelijk zijn. Er staat veel lekkers in voor je ontbijt, lunch, diner, borrelhapjes en heerlijke sinner Sunday waarop alles mag. Eén kanttekening: het is jammer dat niet alle recepten volledig zijn, dat het om een onderdeel van je avondmaal gaat en je daarnaast bijvoorbeeld nog je groente en/of koolhydraten (aardappels, rijst, pasta) moet maken waardoor je toch op meer ingrediënten uitkomt. Ook was het misschien leuk geweest als er meer dinergerechten in zouden staan.. Wellicht een idee voor een volgend boek? ;) *hint hint*

Tip: zelf maakte ik ook eens een recept wat perfect in dit boek had gepast, een budgetvriendelijke pasta met spinazie en tonijn :)

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’?