[…] Recept | Het lekkerste kroketbroodje […]

… maak je zelf! Soms heb je zo’n middag in het weekend waarop je zin hebt in iets warms, gewoon even een lekkere snack waar je niet al teveel moeite voor wil doen. Voor momenten als deze – of voor bijvoorbeeld een verjaardag, kinderfeestje of voor bij een soepje als avondeten – is een kroketbroodje altijd lekker. Ze zijn zo gemaakt en kunnen gewoon niet mislukken. Oh, fijn om te weten: je hebt er geen frituur bij nodig want je maakt ze met ovenkroketten dus geen frituurlucht in huis!





Recept kroketbroodje

Eigenlijk is het te simpel voor woorden, je hoeft er dus echt geen keukenprins(es) voor te zijn en mislukken is zo’n beetje onmogelijk. Ook leuk om samen met je kinderen te maken bijvoorbeeld.

Wat heb je nodig?

– ovenkroketten (bijvoorbeeld Kwekkeboom oven croquetten)

– evenveel plakjes bladerdeeg als kroketten

– mosterd (grove heeft mijn voorkeur)

– een geklutst eitje.

Hoe maak je het?

– verwarm de oven voor op 200C

– je laat de ovenkroketten in een uurtje half ontdooien

– je laat de vellen bladerdeeg ontdooien

– je rolt een vel bladerdeeg met een deegroller iets groter uit

– besmeer het bladerdeeg met een laagje mosterd

– leg er een kroket op en vouw het deeg dicht en druk de randjes aan met een vork

– besmeer het geheel met het geklutste ei

– stop de broodjes in de oven voor 25 minuten.





Wij hebben zelf al jaren geen frituurpan meer in huis omdat ik er gewoonweg geen voorstander ben (ongezond, onding qua ruimte in de kast, geur in huis) maar ook omdat we hem te weinig gebruikten. Gelukkig zijn er tegenwoordig echt goede ovenfrietjes en ovensnacks verkrijgbaar. Ik gebruik in dit recept de Kwekkeboom oven croquetten en deze zijn iets steviger van structuur dan een normale kroket, hebben een wat dikker paneerlaagje welke heerlijk krokant uit de oven komt, smaakt en voelt minder vettig dan een normale kroket en geeft natuurlijk niet die frituurlucht in huis. Ik was een beetje sceptisch – ook door niet zulke positieve ervaringen met andere ovensnacks in het verleden – maar ben positief verrast door de echt goede krokante bite en de volle smaak.

Kwekkeboom heeft naast de croquetten (4 per verpakking) nog meer snacks in het nieuwe oven-assortiment die telkens per 12 in een verpakking zitten; bitterballen, kaashapjes, kiphapjes, kiphapjes Italiaans, kiphapjes saté, kiphapjes kerrie en gemixte hapjes. Alle verpakkingen kosten €3,89 per stuk en zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo en C1000.

Je kan bovenstaande hapjes natuurlijk ook maken met kleinere stukjes bladerdeeg en bitterballen maken als borrelhapje. Of je eet je kroketje gewoon op een lekker bammetje met mosterd :)

Wist je trouwens dat:

– het broodje kroket op nummer 1 staat als je vraagt aan Nederlanders wat een toerist echt eens zou moeten proeven? Deze wordt opgevolgd door pannenkoeken, erwtensoep, Hollandse nieuwe en boerenkool

– op de frikandel na de kroket de populairste snack van Nederland is?

– een broodje kroket gemiddeld minder calorieën bevat dan een broodje gezond?

– een broodje kroket minder onverzadigd vet en meer ijzer bevat dan een broodje kaas?

Wat is jouw favoriete snack naast je frietjes? Fijn weekend!

Liefs,

Desirée

