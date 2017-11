Met tranen in mijn ogen en een brok in mijn keel zet ik dit artikel online. Ook al heb ik er zo’n 4 jaar geleden al eens over geschreven, het probleem van mijn overbeharing blijft en het lijkt nog altijd een onderwerp waar een taboe op rust. Wat je namelijk misschien niet weet en wat ik ook nooit aanhaal is dat mijn ochtendroutine naast enkele verzorgingsproducten ook steevast bestaat uit het scheren van mijn kingebied en bovenlip. Doe ik dit niet dan heb ik na één dag al redelijke stoppeltjes..

Zoals ik in het artikel over hirsutisme al vertelde begon het bij mij al toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, ik was denk ik zo’n 14/15 jaar. Nu ben ik 30 en heb ik het min of meer weten te accepteren. De ontharingscrème, mesjes, harsen en het pincet heb ik opgegeven en een elektrisch scheerapparaat wat eigenlijk bedoeld is voor de benen van vrouwen is voor mij onmisbaar geworden. Dit is het enige wat er bij mij voor zorgt dat het gebied redelijk zacht/glad aanvoelt, mijn gevoeligere huid niet geïrriteerd en/of rood wordt en ik geen last meer heb van ingegroeide haren.

Het maakt me onzeker, verdrietig en het zorgt ervoor dat ik mij minder vrouw voel. En toch mag bovenstaande foto met mijn overbeharing na één dag niet geschoren te hebben niet ontbreken, zodat je mijn situatie een beetje in kan schatten.. Ondanks de acceptatie blijft het een pijnlijk punt. Bij mijn man en twee goede vriendinnen heb ik er geen enkele moeite mee om ’s ochtends het scheerapparaat langs mijn kin te halen, maar als ik een weekendje weg ben met familie is het een ander verhaal. Dan wìl je gewoon in de ochtend naar de gezelligheid toe en niet eerst moeten scheren/ontharen. Ook tijdens gezichtsbehandelingen en visagieworkshops die ik wel eens aangeboden krijg voel ik me hierdoor altijd erg onzeker aangezien ik dan make-uploos ben en er iemand aan mijn huid zal zitten. Een quote uit het artikel van 4 jaar geleden omschrijft nog steeds perfect het gevoel wat ik er nu bij heb:

“Pfff nu ik dit zit te typen merk ik hoe moeilijk ik het er eigenlijk mee heb en hoe ik dit naar de achtergrond heb geschoven en het als iets normaals heb beschouwd. Hoe ik automatisch wegdraai als ik in de zon sta (want dan vallen stoppeltjes minder op), hoe ik altijd een goed dekkende make-up routine aan moet brengen als ik de deur uitga om grijze plekken (die zitten onderhuids, door de haargroei) te verbergen en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Ik heb tot aan mijn zwangerschap zo’n 2 jaar lang op zeer regelmatige basis IPL behandelingen gehad en helaas kwamen niet verder dan een resultaat van zo’n 70% vermindering van de haargroei en leek dat bij mij het maximale. Tijdens de zwangerschap mag je geen IPL behandelingen ondergaan en zo kwamen in die 9 maanden zo’n beetje alle oorspronkelijke haren weer terug en ben ik redelijk terug bij af. Ondanks dat er nog een deel niet te verwijderen leek te zijn, zou ik er veel voor over hebben om weer tot sowieso die -70% te komen. Op een hormonale disbalans na zijn andere dingen zoals PCOS uitgesloten en laser durf ik niet te proberen. Ik heb hier verschillende horrorverhalen over gelezen en foto’s van gezien van brandplekken, blijven de huidverkleuringen etc. en dat lijkt me nog erger in het gezicht dan de stoppeltjes die ik nu iedere ochtend heb.. Gek genoeg heb ik er op de rest van mijn lichaam geen last van, hier heb ik gelukkig wel een normale beharing.

Remington i-Light Pro IPL6500

Toen ik via Remington de mogelijkheid aangeboden kreeg om de vernieuwde iLight Pro met opzetstukje voor het gezicht te proberen was ik dan ook heel benieuwd. Ik heb het apparaat binnen en hij ziet er in vergelijking met de eerdere variant niet veel anders uit. Wel zit er dus dit opzetdeel voor het gezicht bij en is vervangen van de lamp niet meer nodig door de ‘Infinity Bulb’. IPL (Intense Pulsed Light) remt de groei van de haarfollikels en kan zo langdurig nieuwe haargroei voorkomen als eenmaal alle haartjes behandeld zijn op regelmatige basis waardoor je hierna af en toe een ‘onderhoudsbeurt’ nodig zal hebben.

Je moet vooraf je huid scheren, mag tussendoor niet aan het harsen of epileren gaan, en zorgen dat de huid schoon en vetvrij is. Het apparaat werkt het beste bij een lichte huid met donkere haren (check!) en door een kleine huidcheck van het te behandelen deel wordt de juiste intensiteit automatisch ingesteld. Natuurlijk doet het flitsje even pijn, maar meer dan een kleine ‘pets’ is het niet en het rode en warme gevoel achteraf is binnen een half uurtje weggetrokken.

Dit model heeft een opzetstuk voor het lichaam en eentje voor het gezicht en is te gebruiken voor mannen op het lichaam en voor vrouwen op het lichaam en gezicht (het deel van je kin tot aan je jukbeenderen). Het kost wat in aanschaf, namelijk €269,99, maar in vergelijking met de IPL-behandelingen bij salons en de regelmaat waarbij je terug moet komen is het een kleine investering.

Ik ga hem de komende tijd uitproberen en alhoewel ik heel benieuwd ben naar de resultaten op andere lichaamsdelen en of deze anders zullen zijn dan de voorganger, ben ik vooral heel benieuwd naar de resultaten op mijn gezicht. Het gehele proces zal even tijd in beslag nemen maar ik ga over een paar maandjes zeker mijn ervaringen en resultaten met je delen.

Mocht jij last hebben van overbeharing dan zie ik graag jouw ervaring onder dit artikel, wat jij geprobeerd hebt, wat jou geholpen heeft etc. Ik ben heel benieuwd en hoop er zo een gesprek over te kunnen openen, het taboe een beetje te kunnen doorbreken en wellicht elkaar te helpen.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’?