Zoals je vorige week in de Three Things Tag kon lezen heb ik de draad naar een gezondere en fittere ik weer opgepakt. Ik ben nog steeds de -30kg die ik ooit meer woog ‘kwijt’ en ook de kilootjes die er in de zwangerschap aankwamen zijn er nog steeds vanaf. Een fijn uitgangspunt om weer mee te beginnen dus, want ik wéét gewoon dat ik het kan. Ik ben gelukkig geen enorme zoetekauw dus dat scheelt, maar een hartige snack op z’n tijd kan ik niet weerstaan. Het was even zoeken naar een ècht lekker alternatief en met dit budgetvriendelijke en healthy geroosterde kikkererwten recept komt dat helemaal goed.

Ik koop de kikkererwten op water in een pot met een uitlekgewicht van bijna 500 gram bij een lokale Turkse supermarkt voor €0,99. Hiervan kan ik dus twee porties van net geen 250 gram aan knabbels mee maken. Ik koos voor de onderstaande combinaties, maar eigenlijk kan je ze op smaak brengen met wat je maar lekker vindt.

Zoete geroosterde kikkererwten recept

– 250 gram kikkererwten

– een flinke eetlepelhoning (wist je dat honing heel gezond is?)

– kaneel naar smaak

– halve theelepel amandelessence.

Pittige geroosterde kikkererwten recept

– 250 gram kikkererwten

– een flinke eetlepel olijfolie

– kruiden naar smaak waarbij ik koos voor peper, zout, paprika-, knoflook- en chilipoeder.

Bereidingswijze

– verwarm de oven voor op 180 graden

– giet de kikkererwten af in een vergiet en spoel ze even om met water (gebruik je gedroogde kikkererwten laat deze dan een nachtje wellen in water)

– meng de kikkererwten met de kruiden of smaakmakers naar keuze en schep goed om

– schep de kikkererwten en het restant vloeibare smaakmakers (olijfolie- of honingmengsel in dit artikel) op een bakplaat waar je een vel bakpapier op hebt gelegd

– zet de bakplaat met kikkererwten een kwartier in de oven, schud ze om en laat ze nog een kwartiertje in de oven staan

– schep de kikkererwten op een bord met een velletje keukenpapier om goed af te laten koelen. Het keukenpapier neemt zo eventueel teveel aan olie of honing in zich op.

– snack-ze!

Als je de geroosterde kikkererwten in een goed afsluitbaar bakje bewaard blijven ze zo’n vijf dagen goed.

Kikkererwten zijn in de Mediterrane en Arabische keuken onmisbaar en worden veelvuldig gebruikt voor gerechten als humus, falafel en in couscousgerechten. Kikkererwten zijn peulvruchten en vallen onder groente en zijn een koolhydraatbron, eiwitbron en kunnen als vleesvervanger worden gegeten. Let op: rauwe kikkererwten zijn giftig. Laat de droge/rauwe variant minimaal 8 uur wellen in water voor je ze gebruikt. De kikkererwten die ik gebruik komen uit een pot met water en zijn al gekookt en klaar om direct mee aan de slag te gaan.

Kikkererwten geven snel een verzadigd gevoel en zitten vol met vezels, ijzer, mineralen, vitamine B, antioxidanten, eiwitten en vezels en tryptofaan. Dit is een aminozuur wat het lichaam niet zelf kan aanmaken maar wel nodig heeft, want het zorgt voor de aanmaak van serotonine wat je stemming verbetert en ervoor zorgt dat je beter kan slapen. Daarnaast helpen ze bij een stabiele bloedsuikerspiegel en ondersteunen ze de spijsvertering.

Nog een laatste tip: de gekruide geroosterde kikkererwten zijn ook heerlijk in een salade voor een knapperige bite.

