Met het warme weer zoals vandaag kan je er eigenlijk niet onderuit dat je toch wel een jurkje in je kast moet hebben hangen, want als de temperatuur rond de 30 graden is wil je het liefst zo min mogelijk aan je lijf maar er wèl leuk uit zien. Zo’n luchtig zomerjurkje is dan de perfecte oplossing en met een lengte tot net iets boven de knie hoef je niet bang te zijn voor gênante momenten tijdens een zomerbriesje. Ik ging op zoek en vond 6 wel heel erg leuke plussize zomerjurkjes. Kijk mee!

1. Deze ASOS Curve Bardot dress (€47,95) met streepjes in een off shoulder model heeft een uitlopend rokgedeelte en valt zeker onder de klassieke jurkjes. Heel classy maar toch ook weer girly en geschikt voor veel verschillende gelegenheden. Oh, en ja: ik ben van mening dat je met een grotere maat gerust een breedtestreep kan dragen!

2. Ook dit jurkje van Asos Curve (€61,70) viel mij heel erg op vanwege de festival feelings die ik erbij krijg. Het tweede laagje wat los over het buikgedeelte valt maskeert zo buikje, de off shoulder maakt het perfect voor de zomer en de halflange transparante mouwtjes bedekken de bovenarmen voor wie dat liever heeft :)

3. Dit jurkje van New Look Inspire (€19,99) heeft ook een fijn kort en los mouwtje en komt in een frisgele kleur met schattige bloemenprint. Vanwege het elastiek in de taille creëer je meer een figuur wat in verhouding is en het losse model zit heerlijk in de zomer. Echt zo’n jurkje wat kan van een gezellige picknick in het park tot een familiebarbecue.



4. Wederom een jurkje van New Look Inspire (€20,50), één van mijn favoriete plussize merken vanwege de erg leuke kleding èn vriendelijke prijzen, en ook weer eentje met een elastiek in de taille. Het bloemenpatroon vind ik persoonlijk heel erg mooi. Dit is wel echt een wat ‘netter’ jurkje die dus goed kan voor zakelijke gelegenheden bijvoorbeeld of als je er gewoon van houdt om je ondanks dat je een jurkje draagt toch net iets meer bedekt te kleden.

5. Dit romantische jurkje van Forever21 (€21,00) in luchtige zomerse stof vind ik heel lieflijk en erg geschikt voor bijvoorbeeld een picknickdate. De gesmokte halslijn en de dunne schouderbandjes staan mooi fijntjes en het jurkje is gedeeltelijk gevoerd om doorkijk te voorkomen. Ik kan met mijn lichte huid zulke nudekleuren helaas niet dragen omdat ze erg bleek maken.. *sadface*

6. Als laatste kan ik dit vrolijke en vrouwelijke jurkje van Forever21 (€13,00) niet overslaan. Niet alleen ziet hij er superleuk uit, heeft hij een mooi detail op de rug (stukje onderrug bloot met een strikje erboven) maar ook is hij wel heel erg budgetvriendelijk. De luchtige geweven stof, de perfecte lengte en de zomerse bloemenprint maken hem perfect voor de zomer!

Mocht je nu graag een jurkje dragen maar hou je niet van plakkende en schurende bovenbenen? Dan kan je hiervoor talkpoeder of een dun laagje vaseline gebruiken (niet die twee combineren) of bijvoorbeeld een extra dry deodorantstick die zo’n zacht poederig crèmelaagje achterlaat. Helpen deze tips niet of hou je er niet van om een product tussen je bovenbenen te gebruiken, dan kan je ook altijd kiezen voor een luchtig en aansluitend katoenen shortje. Als je liever je bovenarmen wat meer bedekt hebt kan je over het jurkje eventueel een gehaakt vestje dragen. In het wit en zwart zeker een must have voor in je kledingkast deze zomer :)

Op zoek naar meer leuke plussize shoppingtips? Neem dan zeker eens een kijkje in dit overzicht met leuke plussize webwinkels.

