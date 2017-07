Ik ben de laatste tijd steeds meer aan het lezen en aan het leren over eten op een wat meer pure manier. Ik gebruikte al zo goed als geen pakjes en zakjes in de keuken en zit op dit moment echt in een fase waarin ik experimenteer met andere ingrediënten om zo nieuwe dingen te leren kennen en mijn smaak te ontwikkelen. Voor de lekkere trek – en als ‘noodzaak’ bij een overschot aan rijpe avocado’s – dook ik de keuken in om lekkere smeuïge brownies mèt avocado te maken. Don’t worry, daar proef je helemaal niets van terug!



Avocado is een vrucht en zit bomvol gezonde vetten, kalium, vitamine E, vitamine B, vezels, vitamine A en redelijk wat proteïne. Het eten van avocado’s zou helpen om het cholesterolgehalte te verlagen en goed zijn voor huid, hart, bloedsuikerspiegel en spijsvertering.

Je kan avocado’s het beste buiten de koelkast op kamertemperatuur bewaren, maar als ze eenmaal richting rijp zijn kan je het rijpingsproces wat vertragen door ze in de koelkast te leggen. Handig om rekening mee te houden als je een lading avocado’s in een netje of aanbieding koopt bijvoorbeeld en je niet op één dag met 6 rijpe avocado’s wil zitten ;) Een avocado is rijp om te eten als de buitenkant richting bruinpaars kleurt en de vrucht meegeeft als je er voorzichtig in duwt. Even doorsnijden en je kan de inhoud er met een lepel zo uitscheppen.

Je kan avocado’s zo eten met een beetje peper en zout, op brood met bijvoorbeeld kip- of kalkoenfilet en een gekookt eitje, als guacamole, door een salade, gecombineerd met zalm of kip of bijvoorbeeld in je smoothie. In verschillende bakrecepten vervangt avocado de olie of het vet in het recept, zoals je hieronder zal zien.





Recept brownies met avocado

Dit recept maakt voldoende voor een brownieplaatje vol heerlijke smeuïge brownies die glutenvrij zijn, amper suiker bevatten en geen bloem, meel of granen.

Ingrediënten

– het vruchtvlees van 2 avocado’s

– 2 eieren

– 2 theelepels vanilleextract

– 75 gram pure chocolade

– 100 gram cacaopoeder

– 50 gram suiker

– 1/2 theelepel bakpoeder

– snufje zout.

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 180C

2. vet een bakblik of brownieblik in met wat boter of gebruik een bakfolie zoals ik heb gedaan

3. mix de avocado’s fijn en voeg hier de eieren en het vanille-extract aan toe

4. smelt de pure chocolade en meng dit door het mengsel

5. voeg het cacaopoeder, suiker, zout en bakpoeder toe

6. meng tot een gladde en stevige massa (is de massa te dik voeg dan lepel voor lepel water toe)

7. schep het mengsel in het bakblik en maak dit redelijk plat

8. zet het geheel voor zo’n 20 minuten in de oven en laat afkoelen.



De brownies zijn echt heerlijk smeuïg en zacht in de mond, een beetje klef – zoals het hoort vind ik – en hebben een pure smaak waarbij je het bittertje van de cacao nog goed proeft. Ben je echt wat meer een zoetekauw dan kan je eventueel wat meer suiker toevoegen. Ik zit eraan te denken om ditzelfde recept binnenkort ook eens te gaan maken met dadels als suikervervanger, schijnt dat dit moet kunnen dus dan experimenteer ik weer even verder ^^ De brownies blijven in de koelkast enkele dagen goed en worden met de dag nog wat lekkerder van smaak. Mocht je enorme zelfbeheersing hebben ;) dan kan je de brownies ook invriezen.

Hoe eet jij het liefst je avocado’s? Kom maar op met de foodinspiratie :)

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’?