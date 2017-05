Ik heb zelf een badkamer van zo’n vijf vierkante meter en ik kan hier alles in doen wat er gedaan moet worden, maar af en toe vind ik het heerlijk om even weg te dromen bij een badkamer voor ons toekomstige huis.. Zo’n grote badkamer met dubbele wastafel, losse douche en een groot hoekbad. Oh, yes! Vandaag geef ik je lekker veel mooie badkamer interieur inspiratie en tips om zoveel mogelijk uit de – vaak beperkte – ruimte hierin te halen.







Zoals je aan de foto’s in dit artikel kan zien kan je met je badkamer heel veel verschillende kanten op. Wat je smaak ook is of hoe je interieur er ook uit ziet, door middel van de badkamermeubelen, aankleding en accessoires kan je het in een weekendje er helemaal anders uit laten zien. Mocht je meer tijd en budget hebben dan kan je er een renovatie van maken door aan de slag te gaan met andere tegels, een bad, stoomdouche, sauna.. Hey, dromen mag en het is maar net hoeveel ruimte je hebt en hoeveel waarde je eraan hecht.

Winkel tip! Of je nu op zoek bent naar een goedkope douchecabine, een designradiator, sauna of luxe whirlpool, bij de grootste online sanitair winkel Sanitairtotaal kan je zeker slagen. Alleen met het rondsnuffelen door het assortiment kom je al op veel tips en ideeën om eventueel mee aan de slag te kunnen gaan.











Op dit moment woon ik in een huurappartement en vind ik het zonde om een hele renovatie aan te gaan, dus ben ik meer van de opfrisbeurten zo af en toe. Een ander douchegordijn of wellicht een glazen wandje voor een ruimtelijker effect, een andere kleur handdoeken, douchemat en accessoires zoals zeepbakjes, plantjes, bekers en dergelijke en het oogt al snel anders. Of door bijvoorbeeld met leuke tegelstickers aan de slag te gaan waardoor je er zelfs een soort badhuis-gevoel in kan creëren, er is heel erg veel te bedenken.

Door slim om te gaan met de ruimte die je hebt kan je ook in een kleine badkamer veel kwijt. Kies bijvoorbeeld voor een spiegel die wat dieper is waardoor het tegelijkertijd een wandkastje is, een klein rekje onder je wastafel voor je handdoeken of een hoekkastje voor al je beautyproducten die je om kan draaien tot een lange spiegel. Hoe minder producten er in het zicht staan, hoe groter je badkamer lijkt. Ook door het spelen met verlichting krijg je al snel een heel ander gevoel in een ruimte en door lichte kleuren te gebruiken lijkt je badkamer al snel ruimer.







Zoals je aan de badkamer interieur inspiratie foto’s in dit artikel wel kan zien, vind ik het zelf heel erg mooi om echt een wellnessruimte van je badkamer te maken. Hoe groot of klein je badkamer ook is, ik denk dat het heel belangrijk is dat het een frisse, opgeruimde ruimte is met wat natuurlijke elementen erin verwerkt om de dag rustig te kunnen starten en af te sluiten.

Hoe ziet jouw droombadkamer eruit? Ik ben benieuwd!

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

