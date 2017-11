Ik heb zelf een flink gevoelige hoofdhuid en ben daardoor eigenlijk altijd op zoek naar de perfecte shampoo voor mijn haren. In de ergste periodes voelt mijn hoofdhuid een maat te klein aan voor mijn schedel, heb ik last van jeuk, een droge hoofdhuid en regelmatig schilfertjes of – door het krabben – korstjes. Ik heb voor mijzelf ontdekt dat als ik shampoo zonder SLS & SLES gebruik ik hier een heel stuk minder last van heb. Vandaag leg ik je uit wat SL(E)S precies is en deel ik een flink aantal zachte shampoos en dus voor de gevoelige hoofdhuidjes geschikt zijn.

De combinatie met mijn werk om zo regelmatig nieuwe haarproducten uit te kunnen proberen is daarnaast ook niet één van de besten, want de nieuwsgierigheid overwint vaak waardoor ik soms daarna weer terug bij af ben. Dat is één van de redenen waarom ik wellicht minder nieuwe haarproducten voorbij laat komen, want mijn hoofdhuid is me toch echt wel wat waard. Ook merk ik dat conditioners, haarmaskers en stylingproducten een stuk minder problemen voor mijn hoofdhuid veroorzaken. Vandaar dat ik hier wat minder streng bij ben, maar alsnog altijd op voldoende voedende en hydraterende en zo min mogelijk uitdrogende ingrediënten. Vandaag richt ik me dus op de shampoo zonder SL(E)S.

Wat zijn SLS en SLES?

Sodium Lauryl Sulfaat (SLS) en Sodium Laureth Sulfaat (SLES) zijn de reinigers in shampoo die ervoor zorgen dat een product vooral lekker schuimt. Ze reinigen op nogal harde wijze, waardoor niet alleen vuil wordt verwijderd maar ook huideigen vet en vocht. En die laatste twee wil je juist in balans houden voor een comfortabele en rustige hoofdhuid! SLES is dan wel de mildere variant van de twee, maar als je echt een gevoelige hoofdhuid hebt kan je dit ingrediënt ook beter vermijden.

SLS en SLES worden dus aan producten toegevoegd om het lekker te laten schuimen, te ontvetten en een product beter smeerbaar te maken. Daarnaast is het ook nog een relatief goedkoop ingrediënt, wat het voor fabrikanten erg makkelijk wordt gemaakt deze te blijven gebruiken in plaats van op zoek te gaan naar een zachter alternatief.

Vraag je je af of jij beter over kan stappen naar een shampoo zonder SL(E)S, let dan op de volgende signalen:

– jeukende hoofdhuid

– schilferige hoofdhuid

– puistjes op je hoofdhuid en langs je haargrens

– rode vlekken op je hoofdhuid en langs je haargrens.

Shampoo zonder SLS & SLES

Het is nogal een speurtocht naar producten waar deze harde reinigers in zitten.. Hieronder 8 tips in verschillende prijsklassen!





Collistar oleo-shampoo sublime 250ml, €13,50

Negatief: sulfaten, parfum (bijna onderaan de lijst)

Positief: zonnebloemolie, moringa olie, arganolie, passiebloemolie, acaï olie, tarweproteïne, bisabolol, vitamine E

Deze shampoo bevat geen siliconen.





Weleda haver herstellende shampoo 190ml, €10,99

Negatief: alcohol, parfum

Positief: glycerine, haverextract, jojoba olie, salie extract, melkzuur, arginine, tarweproteïne

Deze shampoo bevat geen sulfaten en geen siliconen.





CHI Keratin shampoo 355ml, €19,80

Negatief: parfum, siliconen

Positief: glycerine, aminozuren van keratine, zijde extract, arganolie, jojoba olie, panthenol

Deze shampoo bevat geen sulfaten.





L’ANZA Healing Remedy scalp balancing cleanser 300ml, €24,99

Negatief: siliconen, alcohol, parfum

Positief: aminozuren van keratine, perilla olie, papaya extract, kokosnootwater, suikerriet extract, aloë vera, cactusbloemextract, glycerine

Deze shampoo bevat geen sulfaten, bevat wel lavendelolie en menthol, waar sommige erg gevoelige (hoofd)huidjes minder goed op kunnen reageren.





Yves Rocher smoothing shampoo 300ml, €5,90

Negatief: sulfaat (ALS), parfum

Positief: hibiscus extract, panthenol

Deze shampoo bevat geen ‘officiële’ siliconen, maar wel stoffen die zich als siliconen gedragen.





L’Oréal Paris EverRich shampoo 250ml, €9,15

Negatief: parfum, amodimethicone

Positief: vetzuren uit kokos, huttentutolie, druivenpitolie, abrikozenpitolie, glycerine

Deze shampoo bevat geen sulfaten.





Davines Minu shampoo 250ml, €18,50

Negatief: alcohol, parfum, amodimethicone

Positief: glycerine, panthenol, kappertjesextract

Deze shampoo bevat geen sulfaten.





Wella Professionals Elements herstellende shampoo 250ml, €15,75

Negatief: parfum

Positief: glycerine, panthenol, arganolie, esboomextract, melkzuur

Deze shampoo bevat geen sulfaten en siliconen.

Opvallend bij shampoos zonder SL(E)S

Als je shampoo zonder deze harde reinigers gaat gebruiken zal het even een omschakeling zijn qua ‘gevoel’ tijdens het wassen. Deze shampoos zijn namelijk minder tot niet schuimend, voelen vaak wat meer jelly aan en je krijgt een minder squeeky clean gevoel terwijl je hoofdhuid en haren er echt wel schoon van worden.

Het kan zijn dat je hoofdhuid even moet wennen aan de overstap naar shampoo zonder SL(E)S, maar na een paar keer gebruik zal je merken dat je hoofdhuid en haar er juist heel goed op zullen reageren. Ook zijn producten zonder deze harde reinigers ook een stuk beter voor je gekleurde/geverfde haar en is het ook aan te raden voor krullend haar, omdat dit vaak wat droger aanvoelt en dus al het natuurlijke vet en vocht wel kan gebruiken :)

Mijn favorieten tussen deze shampoos? L’ANZA, Weleda en Collistar.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée