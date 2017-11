Vandaag heb ik weer een paar erg leuke plussize nieuwtjes voor jullie waaruit je hopelijk wat leuke tips en inspiratie kan halen. Het staat namelijk lang niet stil in plussize fashion land! Vandaag een paar nieuwtjes over heerlijke joggerjeans, toffe Wide Wellies, de aankomende River Island plus collectie èn een shoptip voor de plussize man!



Laat ik beginnen met de superzachte en comfortabele jogger jeans van Miss Etam waarover ik in dit artikel al schreef. Het is echt de meest fijne jeans die ik ooit aan heb gehad, maar had als nadeel dat de maatvoering niet helemaal goed leek te zijn en het materiaal sneller dan normaal ging lubberen waardoor hij niet lang mooi zat. Goed nieuws! De Miss Etam jogger jeans is aangepakt en heeft nu een betere maatvoering en lubbert ook niet meer zo snel. En ja, hij zit nog wel nèt zo comfortabel. Heb er nu ook een zwarte met used look van en ben er heel erg blij mee :)

Onlangs tipte ik de webwinkel JJ Footwear al waar je heel goed kan slagen voor laarzen en schoenen in verschillende voet- en kuitwijdtes en vandaag heb ik weer een leuke webshop voor je voor laarzen, maar dan regenlaarzen. Bij Wide Wellies kan je namelijk regenlaarzen vinden tot en met een kuitmaat van 54 centimeter omtrek. En ze zijn in wel heel erg leuke printjes en kleuren te vinden ♥ Zo zie je hier het paar in een donkerblauwe kleur met een soort vintage rozenprint erop gedrukt. Love it!

Een tip voor de plussize mannen onder ons, of de vrouwen met een plussize man, vriend of kennis die op zoek is naar een plek om kleding te kunnen kopen. Bij de webwinkel Plusman.nl kan je terecht voor reguliere herenmode, maar ook grote maten herenkleding tot en met kledingmaat 8XL/80 van verschillende merken. Hier kan je als plussize man zeker goed slagen of je nu een wat sportievere, meer casual of juist zakelijke kledingstijl hebt. Ook voor zwemkleding, sportkleding, ondergoed en accessoires zoals grote maten riemen kan je bij Plusman terecht en ze zijn internationaal actief in Nederland, België, Duitsland en Spanje. Handig zo’n totaalpakket voor de man met een maat(je) meer!

Oh, en als laatste kan ik natuurlijk hèt grote nieuws van deze week als het aan komt op plussize fashion niet vergeten! *tromgeroffel*… River Island komt met een plussize collectie van 75 items die verkrijgbaar zullen zijn tot en met kledingmaat 52: RI Plus en plussize model Candice Huffine zal het gezicht ervan worden. Yay! Ik vind de stijl van dit merk namelijk echt heel erg tof en hoop dat ze de grote maten kleding in diezelfde stijl doortrekken. Het is nog wel even wachten, want het zal vanaf ergens richting het voorjaar van 2016 verkrijgbaar zijn. River Island Plus is in ieder geval iets om naar uit te kijken!

