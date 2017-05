Als je van zoete en bloemige geuren houdt, dan is de nieuwe The Body Shop Frosted Plum productlijn die ze voor de Kerst hebben uitgebracht echt iets voor jou. De producten ruiken namelijk naar het warm zoete van pruimen gecombineerd met magnolia en pioenrozen. Deze geurlijn wordt voor de feestdagen uitgebracht naast de oude bekenden Frosted Cranberry en Glazed Apple, iets waar veel mensen blij mee zullen zijn denk ik zo :)



De lip balm is er eentje in een blikje en daar moet je van houden, want dit betekent altijd een plakkerige vinger na het aanbrengen. Wel zit er lekker veel balsem in het potje en zit er onder andere druivenpitolie, wonderolie, bijenwas, zonnebloemolie, pruimenextract en vitamine E in wat de lippen lekker zacht en soepel houdt en een mooi transparant glansje geeft.

Een product als de shimmer mist is niet echt aan mij besteed, maar wel leuk bedacht. Gelukkig zijn de glittertjes echt heel erg minuscuul en alleen bij heel fel licht een beetje op te vallen als je je beweegt. Dit kan voor op je decolleté voor een mooi en feestelijk effect zorgen, maar let dan wel op dat je overal even veel sprayt voor een egaal resultaat. De geur blijft een paar uurtjes echt goed op de huid te ruiken.

Ook al heb ik zelf geen bad, wel kan ik gelukkig regelmatig ergens anders gebruik maken van een bad en zo badproducten testen. En als dit even niet kan, dan gebruik ik een product als deze bath fizzers lekker in een voetenbadje. Je kan zoveel blokjes als je wilt in een bad gooien en lekker genieten van de geur en verzorgende ingrediënten als zonnebloemolie, pruimenextract en vitamine E.

Mijn meest favoriete product uit de lijn is denk ik wel de sugar scrub. Een erg sticky-icky product, maar hierdoor plakt het wel lekker aan de huid tijdens het scrubben waardoor je er even flink tegenaan kan. De suikerdeeltjes zijn een beetje aan de grove kant, dus een stevige scrubbeurt haal je er wel uit! Door de glycerine, paranootolie en pruimenextract voelt je huid na het afspoelen en droogdeppen ook gelijk een stuk minder droog aan.

Voor mij persoonlijk is deze geurlijn echt net even wat te zoetjes, maar alsnog vind ik de scrub en de bath fizzers zeker aanraders! De complete The Body Shop Frosted Plum lijn bestaat uit de volgende producten:

– lip balm 20ml, 5,00

– soap 100g, €3,50

– bath fizzers 10 x 30g, €15,00

– sugar scrub 250ml, €18,00

– shower gel 250ml, €7,00

– hand cream 30ml, €5,50

– geurkaars 200g, €15,00

– shimmer lotion 250ml, €10,00

– shimmer mist 100ml, €12,00

– body butter 200ml, €16,00.

Winactie!

Ik mag 5 x een The Body Shop Frosted Plum geurkaars (200g, t.w.v. €15,- per stuk) verloten. Alles wat je hoeft te doen is een reactie onder dit artikel achter te laten met jouw leukste Kerstherinnering. Meedoen kan tot en met 9 december 2015, 23.59 uur. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Spreekt deze geurlijn van The Body Shop jou aan? Of ga je liever voor één van de andere Kerstlijnen?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée