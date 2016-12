Mocht je nu niet zo’n jurkendrager zijn of gewoonweg een meer sportievere stijl hebben dan zijn de jurken die eigenlijk stiekem langere truien zijn ideaal om te dragen. Ze zitten vaak wat losser rondom waardoor je je net wat zekerder voelt en zien er net even wat stoerder en meer casual uit. Het is persoonlijk – samen met de skaterdress – mijn favoriete type jurkje! Ik ben even mijn plussize shoppinglist ingedoken, snuffelde rond en selecteerde de leukste zwarte plussize sweatjurkjes voor je.

1. Bon’A Parte model met colkraag, €31,98 (sale)

2. MANGO Violeta gebreid met rits op de rug, €29,99 (sale)

3. s.Oliver met crêpe rugpand, €89,99

4. s.Oliver met strikjes bij de driekwartmouwen, €99,99

5. H&M Plus Sizes fijngebreid model, €34,99

6. H&M Plus Sizes ribgebreid in zwart/wit, €39,99

7. H&M Plus Sizes tricot model met zakjes, €20,00 (sale)

8. ASOS Curve grofgebreid model, €49,29

9. ASOS Curve bodycon model in knielengte, €30,98

10. ASOS Curve met driekwartmouwtjes, €35,21

11. ASOS Curve wijder model in dunnere jerseystof, €30,98

12. Boohoo Plus wijder model, €21,00

13. Boohoo Plus wijder model met lange mouwen, €18,00

14. Boohoo Plus korter model met v-hals, €27,00

15. Junarose in gemêleerde stof, €34,95

16. Junarose met driekwartmouw en rits op de rug, €49,95

17. Junarose met studs, €47,95 (sale)

18. Junarose met colkraag, €49,95

Alle plussize sweatjurkjes hierboven zijn op z’n minst tot en met kledingmaat 52 verkrijgbaar. Zoals je ziet kan je zo’n sweatjurkje op veel verschillende manieren combineren en zou je zelfs met hetzelfde jurkje door alleen het wisselen van een legging naar een panty en van een paar sneakers naar een paar pumps binnen no time van een casual day look naar een nette avond outfit kunnen gaan.

Mijn favoriete items om zo’n sweatjurkje mee te combineren? Een zwarte panty of legging, een donkere jeanslegging in slim fit model (maar wel met voldoende stretch voor de bewegingsvrijheid en bloedsomloop ;) en qua schoenen een enkellaarsje, broque schoen of sneaker. Zoals je ziet kan je er echt veel kanten mee op. Nu nog even kijken welke ik zelf het leukste vind, met zoveel keuze is dat nog best lastig..

Mocht je trouwens eens op zoek zijn naar een bepaald item in een plussize maat, dan kan je hiervoor altijd een verzoekje achterlaten. Dan ga ik aan de slag voor een overzicht vol met dat item van verschillende winkels in verschillende prijsklasses :)

Wat is jouw favoriete jurkje? Of ben je niet echt een jurkjesdraagster?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

