Ik shop graag online en dat is vast geen verrassing voor je, aangezien ik met flinke regelmaat de leukste shoppingadresjes met je deel en een erg uitgebreid plussize winkeloverzicht heb samengesteld waar voornamelijk webwinkels op staan. Ik krijg de laatste tijd steeds vaker de vraag waar ik mijn kleding vandaan haal als ik echt in een stad ga shoppen, dus vandaag deel ik mijn lijstje met favoriete plussize winkels met je en in welke plaatsen je deze kan vinden.



Eerlijk gezegd shop ik vaak bij welbekende winkels als het gaat om kleding in grote maten en ben ik vaak snel weer de winkel uit. Ik vind lang niet het hele assortiment leuk want veel items bevatten de bekende bloemenprints of hebben gewoonweg – en vreemd genoeg – geen enorm goede pasvorm voor iemand met een maat(je) meer. Het is dus echt een kwestie van de tijd nemen en goed snuffelen en dan haal je er wel echt leuke kleding vandaan (of soms zie je al snel genoeg dat er he-le-maal niks tussen zit en ben je snel de winkel weer uit).

Bij dit rijtje met bekende plussize winkels die in zo’n beetje elke stad wel te vinden zijn ben ik regelmatig te vinden en wel hierom:

– Miss Etam (tot en met maat 54): erg fijne basics, mooie vesten en de 2 voor €40,- treggings/jeggings vind ik echt heerlijk zitten

– MS Mode (tot en met maat 52): vooral voor de trenditems zoals leuke jasjes en vestjes, maar ook hebben ze er regelmatig leuke feestjurkjes en panty’s die lang meegaan

– H&M Plus (tot en met maat 56): vooral voor de trenditems zoals shirts, vestjes en truien, maar vergeet ook de erg fijne en goede sportkleding in grote maten niet. Betaalbaar, leuke printjes en functioneel!

– C&A XL Collectie (tot en met maat 56/58): ik vind er lang niet altijd wat leuks, maar snuffel er toch regelmatig want soms zitten er erg leuke jurkjes/tuniekjes, vesten of truien tussen en ze hebben ook leuke betaalbare lingerie tot in de grote cupmaten in het assortiment.

Dan zijn er nog enkele winkels die helaas wat minder vertegenwoordigd zijn in Nederland, maar dit nodigt bijvoorbeeld wel uit tot een leuk uitje naar een andere stad!

– Junarose (tot en met maat 52/54): word bij verschillende plussize winkels verkocht en die zijn te vinden op de website van Junarose (ik hou van de stijl kleding en betaalbaarheid ervan)

– MANGO Violeta (tot en met maat 54): hebben prachtige jasjes, vesten en tunieken zonder dat het oubollig is, maar juist vrouwelijk en casual chique. In Eindhoven in de winkel te koop en via de MANGO webwinkel

– Zizzi (tot en met maat 56): winkels in Amersfoort, Nieuwgein en Delft en bij veel andere online en fysieke plussize winkels te koop

– Paprika (tot en met maat 54): heeft 13 winkels in Nederland en een eigen webwinkel

– Ulla Popken (tot en met maat 62/64): heeft in bijna elke grote stad een eigen winkels en een eigen webwinkel. Wat prijziger en vooral aan te raden er ook te kijken voor nachtkleding, lingerie en zwemkleding

– Bagoes (tot en met maat 62): winkels in Hoorn en Alkmaar en eigen webwinkel, verkoopt veel verschillende plussize modemerken

– LolaLiza (tot en met maat 52): de pluscollectie is verkrijgbaar in de winkel in Utrecht en heeft een eigen webwinkel

– DYANNE Store (tot en met maat 52): winkel in Hilversum en een eigen webwinkel.

Zo, volgens mij moet je zo toch een heel eind kunnen komen als het om fysieke plussize winkels gaat. Er zijn er vast nog veel en veel meer, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wat minder bekend ben met de zelfstandigen die bijvoorbeeld één winkel hebben.. Mocht je een leuke tip hebben, laat de naam van de winkel, in welke plaats die te vinden is en wat ze er voor stijl hebben dan achter als reactie onder dit artikel. Zo kunnen we elkaar helpen met de leukste plussize winkels bij elkaar :)

Bij welke winkels shop jij als curvy lady nu echt regelmatig?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée