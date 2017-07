Ik ben – zoals je ondertussen vast wel weet – graag bezig in huis met inrichten, herinrichten, aankleden, gezellig en knus maken èn had zelfs ooit de gedachte mijn geld te willen verdienen als interieurstylist. Ik blijf het dan ook erg leuk vinden om de nieuwste trends in de gaten te houden en snuffel hiervoor het internet af en kom dan de leukste items tegen. Helaas is op een gegeven moment je eigen huis wel weer even klaar qua styling, maar dat betekent niet dat ik geen leuke vondsten met jou kan delen! Vandaag wat verlichting tips voor in je interieur inclusief shoppingtips voor erg leuke lampen en de laatste trends.



Welke lamp plaats je waar?

Er zijn ontzettend veel verschillende lampen te vinden en er is voor elk donker hoekje of interieurwens wel een passende oplossing te vinden. Of je nu op zoek bent naar een lamp die automatisch aangaat als je je kledingkast opendoet of een goede bureaulamp tot aan spotjes, wandlampen, staande lampen en kandelaars voor kaarsen. Deze schaar ik namelijk ook zeker onder verlichting en is wat mij betreft een onmisbaar soort verlichting in huis omdat het echt veel doet als het op een warme uitstraling aankomt.

Er zijn twee soorten verlichting; functioneel licht (voor bij de televisie, om bij te kunnen lezen of om bij te kunnen werken achter de PC/laptop) en er is sfeerverlichting zoals gezellige wandlampjes, boekenkastlampjes, windlichten, geurkaarsen en dergelijke. Een perfecte combinatie hiertussen kleed een huis echt aan.



Welke trends zijn er op dit moment als het aankomt op verlichting?

Je kan in ieder geval niet meer om de hele industriële trend heen van grote hanglampen of vloerlampen met een minimalistische vorm, een bepaalde ruwheid in uitstraling en afwerking die vaak in natuurlijke kleuren of grijstinten verkrijgbaar zijn. Ook is er dan nog de trend met de natuurlijke invloeden zoals het gebruik van houtelementen, papieren kappen of zelfs met breisels en (nep)bont in een lamp verwerkt.

De derde trend die al een tijdje in the picture is en daar vast ook nog wel even zal blijven zijn de koperkleurige woonaccessoires en verlichting. Het is een kleur die met veel verschillende stijlen en kleuren te combineren is en daarom hard op weg om van een trend een klassieker te gaan worden. Ik ben er persoonlijk helemaal fan van!

Alle lampen uit dit artikel zijn verkrijgbaar bij Kwantum, waar ze een enorm uitgebreid aanbod hebben van lampen/verlichting. Op de foto’s en collages uit dit artikel zijn enkel lampen uit hun assortiment gebruikt om je een beeld te geven van de verschillende stijlen en mogelijkheden.

Ik hoop dat ik je met dit artikel leuke tips en inspiratie heb kunnen geven om aan de slag te gaan voor een (mini) make-over van jouw interieur. Ik krijg er zelf in ieder geval weer jeukende vingers van om tòch nog een beetje aan de slag te gaan in huis..

