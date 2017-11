Afgelopen week kreeg ik een berichtje of ik vrijdag rond 11.00 uur thuis zou zijn, omdat er dan iemand van een PR bureau langs zou komen om wat persoonlijk te overhandigen. Ik had voor die dag geen afspraken buiten de deur gepland dus zette dit bezoekje in de agenda. *tring* daar ging de deurbel. Of ik even naar buiten wilde komen want er stond iets klaar voor mij. Snel Shae en mijzelf de jas aangetrokken en ja hoor, staat daar gewoon een heuse foodtruck voor de deur! Om de nieuwe Andrélon Kokos Boost producten op een leuke manier aan te kondigen.



Nou, dat is wel gelukt zoals je kan zien. Lekkere sapjes, lekkere hapjes, een prachtige pot met de producten erin, een gezellig praatje met twee leuke jongens.. De vrijdag kon slechter lopen zeg maar ;) Shae was niet helemaal in haar hum (de kleine meid heeft een kleine longontsteking) maar eenmaal terug in huis begon ze wel gelijk aan het lekkers met veel enthousiaste geluiden ♥

Maar goed. De Andrélon Kokos Boost lijn. Echt eentje voor de liefhebbers van kokos, want de producten ruiken er flink naar. En dat niet alleen, want het zit er ook nog eens in verwerkt. En daar kunnen je haren erg blij van worden want kokosolie heeft enkele heel fijne eigenschappen. Het is één van de weinige ingrediënten die bewezen dieper doordringen in je haar waardoor de beschermende, voedende en verzorgende eigenschappen extra goed hun werk kunnen doen.

Kokosolie zit namelijk bomvol vitamine A en vitamine E, essentiële vetzuren en laurinezuur wat antimicrobiële en anti-irriterende eigenschappen heeft. Het beschermt je haar tegen uitdroging, vermindert droge punten en werkt ook prettig bij een droge hoofdhuid. En waar normaal gesproken veel haarproducten met kokosolie erin nogal zwaar zijn, verzwaren deze producten de haren verrassend genoeg niet en behoud je zo ook nog eens je volume. En dat met die lekkere geur die best even blijft ruiken als je haar droog is.

De Andrélon Kokos Boost haarverzorgingslijn bestaat uit de volgende producten:

– shampoo 300ml, €4,39

– conditioner 300ml, €4,59

– volume spray 125ml, €4,99.

In de shampoo, conditioner en leave-in spray zit onder andere aloë vera, kokosextract, kokosolie en glycerine die het haar verzorgen, verzachten, beschermen en hydrateren. Alle drie de producten bevatten geen parabenen, kleurstoffen en siliconen maar helaas bevat de shampoo wel SLES (wat is dit?) en zit er in alle drie de producten parfum.

Vanwege de sulfaten in de shampoo kan ik deze dus niet langdurig gebruiken zonder hier last van te krijgen op mijn hoofdhuid, maar tijdens een testrondje vond ik de shampoo in combinatie met de andere producten prima in gebruik. De leave-in spray is trouwens ook heel erg fijn om bij Shae de krullen mooier te laten vallen, heerlijk te laten ruiken en minder pluizig te maken. Fijn!

Ik ben wel benieuwd trouwens, omdat de geur van kokos echt zo’n hate-it-or-love-it geur is.. Vind je dit ook geen lekkere geur of ben je juist wel voor team kokos?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée