*insert confetti-explosie hier* The Body Shop bestaat dit jaar alweer veertig jaar, wat vliegt de tijd! Voor mij een merk met jeugdherinneringen en enkele alltime favourites die steeds weer terug in huis blijven komen. Ik deel vandaag een wel heel erg fijne kortingstip met je èn mag 5 x de bestseller Hemp hand protector handcrème weggeven in de speciale limited edition variant in samenwerking met street artist EINE. Hiermee heb je in no time weer poezelige handjes!



Laat ik beginnen met de geweldige tijdelijke actie die The Body Shop heeft. Je krijgt nu namelijk tot en met morgen nog 40% korting op alle producten in de webwinkel (klik hier) en in de fysieke winkels. De enige uitzonderingen hierin zijn alle nieuwe producten en cadeauverpakkingen. Dat kan je dus flink schelen als je een voorraadje favorieten in wil slaan ♥

Van deze handcrème gaat er wereldwijd elke 9 seconden eentje over de toonbank en ik begrijp het wel. Hij smeert en ruikt lekker, is zuinig in gebruik en goed voedend waardoor je handjes en nagelriemen snel weer lekker zacht en soepel zijn. Ik vind hem perfect om voor het slapen in te masseren en ’s nachts in te laten trekken.

Hennep als beautyingrediënt lijkt misschien wat vreemd, maar hennep is rijk aan mineralen, vitamines en essentiële vetzuren die de huid voeden, verzachten, hydrateren en het heeft een helende werking bij ontstekingen. Zo’n heerlijke voedende handcrème moet je gewoon in huis hebben en daarom mag ik vijf van jullie blij maken met dit heerlijke product.

