Het is lente en daarmee begint niet alleen een nieuw seizoen qua weer, maar staan ook alle festivals weer voor de deur. Heerlijk samen met vrienden genieten in de buitenlucht van veel gezelligheid, muziek, hapjes en drankjes en herinneringen maken! Om met een festival toch niet te veel op zak te hebben waardoor je lekker je handen vrij hebt maar de dag (of meerdere dagen) wel fris door kan komen zijn er enkele festival must haves die onmisbaar zijn. Ik zette ze voor je op een rij!



Laat ik met een paar handige producten beginnen waar je misschien niet als eerste aan denkt, maar waarvan je blij gaat zijn als je ze met je meeneemt.

– Denk bijvoorbeeld aan een setje oordopjes om juist beter van de muziek te kunnen genieten en zonder gehoorschade of irritante piep in je oor weer naar huis te gaan. Je laat deze gewoon in, kan gewoon de muziek goed horen en gesprekken voeren, maar ze filteren wel wat decibelletjes en omgevingsgeluid voor je. Een goed voorbeeld zijn de Alpine partyplug oordopjes die je voor €12,95 per setje kan kopen.

– Nog zo’n handigheidje om bij je te hebben is een powerbank die je vooraf thuis op laad of eentje op die zich oplaadt door middel van zonlicht. Zo kan je altijd je mobieltje opladen en daarna alle toffe selfies en foto’s blijven delen op social media. Zelf heb ik een 10.000 mAh powerbank van XD Design waarmee je je telefoon gemakkelijk meerdere keren kan opladen. Handig!

En verder zijn items als blarenpleisters, een goede en stevige zonnebril en een rugzakje ook erg handig. Ik heb op de foto als voorbeeld mijn Ray-Ban fold laten zien omdat deze lekker stevig is, goed op de neus blijft zitten tijdens gedans en gespring en hij toch amper ruimte in de tas inneemt doordat je hem op kan vouwen. Ook zie je mijn handige 2-in-1 cross body en rugzakje van Kipling.

En dan een paar beauty essentials die je zeker bij je moet hebben!

– Reinigingsdoekjes. Niet alleen om je gezicht lekker snel schoon te maken aan het eind van de dag, maar je kan er ook andere delen van je lichaam mee opfrissen. Vooral fijn als je een meerdaags festival bezoekt. De nieuwe Nivea creme care reinigingsdoekjes ruiken heerlijk en doen ook nog eens best goed werk als het om make-upverwijdering aan komt.

– Probeer één crème met je mee te nemen die voor meerdere doeleinden geschikt is. Handig om je gezicht mee in te smeren om deze in één beweging te beschermen, kalmeren, hydrateren èn te beschermen tegen de zon doordat er een SPF15 in zit. Ook je decolleté en oren goed meesmeren en ook nog als handcrème te gebruiken. Deze Dr. van der Hoog hypo sensitive skin protection cream is één van mijn favoriete moisturizers mèt SPF van dit moment.

– Ga je naar een festival voor meerdere dagen dan ontkom je er bijna niet aan dat je door het weer, het transpireren en het gehos de helft van de tijd een bad hairday hebt. Toch kan droogshampoo hierbij de redder in nood zijn omdat het de haren weer frisser laat ruiken en meer volume en stevigheid geeft waardoor het beter blijft zitten. Leuk dat Batiste nu ook mini droogshampoo in het assortiment heeft!

– Vergeet vooral ook niet een goede deodorant mee te nemen (daar ben je niet alleen zelf blij mee, maar ook de mensen om je heen zullen je dankbaar zijn) en een goede lippenbalsem. Al de zon, buitenlucht en plastic bekertjes aan je mond zorgen voor droge lopen die wel wat extra’s kunnen gebruiken. Fijn zijn de Burt’s Bees lippenbalsems met een tintje, scheelt weer een losse lipgloss meenemen :)

Mocht je door deze festival must haves inspiratie spontaan zin hebben gekregen om naar een festival te gaan, dan is deze festival agenda 2016 zeker handig om op te slaan. Mocht je gaan.. alvast veel plezier!

Ga jij graag naar festivals? Welke heb jij al in je agenda staan?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée

–> Volg jij mij al via Twitter, Instagram, Facebook en/of Bloglovin’?

Dit artkel bevat product(en) die ik van een merk of bedrijf heb gekregen.