Plussize outfit of the day | The long cardigan

Stepping more and more out of my comfort zone.. and it feels great! Het is bijzonder hoe dat werkt trouwens: een klein beetje zon en wat warmere temperaturen en ik kom steeds lekkerder in mijn vel te zitten. Natuurlijk spelen andere factoren hier ook een belangrijke rol bij, maar dat lentezonnetje jongens. Love it! ♥ Ik merk zo’n goede periode trouwens ook heel erg aan de keuzes voor kleding, haar en make-up die ik maak en ik experimenteer een beetje meer. Vandaag laat ik je hier wat meer van zien in een plussize outfit of the day!

Laat ik eerst eens beginnen met mijn haar. Het was nogal een proces om er te komen maar ik ben meer en meer een granny grey koppie aan het krijgen en ik ben me er toch blij mee! Keune heeft me enorm geholpen bij dit proces van ontkleuren omdat het aardig donker was, veel warmte eruit halen van eerdere kleuringen en een paar keer een kleur erin werken zodat het tot een mooie en unieke medium grijstint kwam. Ik ben er ontiegelijk blij mee! Mocht je willen weten welke kleur het is geworden dan is dat wel wat lastig uit te leggen omdat iedereen ander haar heeft, maar Keune heeft een hele grijze lijn in de collectie op dit moment met kleuren als Polished Concrete en ik heb hier een combinatie tussen laten maken.

Qua lengte ben ik trouwwens niet helemaal happy, want ik zit in zo’n irritante tussenfase met mijn haren laten groeien waardoor ik het liefst de schaar er weer in zou willen laten zetten. Maar even doorzetten en het komt vanzelf goed. Ik liet er wel aan één kant een sidecut in scheren zodat het toch net even wat speelser is en meer een ‘kapsel’ lijkt. Yay!

De details en accessoires.. Ik draag een paar roségoudkleurige knopjes van één of ander sieradenwinkeltje, de schoenen zijn witte Adidas slip-ons die ik vorig jaar zomer van Paul kreeg en de tas is heel lichtblauw/grijzig en is van Fossil. Ik zag deze bij de Fossil store in Maasmechelen Village en was gelijk verliefd; afrekenen en mee naar huis nemen dus ^^ Het horloge wat ik draag is ook van Fossil trouwens en kreeg ik onlangs toegestuurd voor een samenwerking met de webwinkel Horloge.nl waar ze nog veel meer mooie Fossil dameshorloges hebben. Erg mooi, niet te grof en classy met een donkertaupe-kleurig bandje en roségouden hardware. Ik ben er erg blij mee!



En natuurlijk kan ik ook nog lachen ;) Ik zag zo’n lange cardigan al vaker voorbij komen de afgelopen tijd en het bleef maar in mijn hoofd spoken. Kon dat wel met een plussize maat en rondingen? Zou dat geen propje worden of me kleiner laten lijken dan ik ben? Zou het niet lijken alsof ik in mijn ochtendjas buiten zou lopen? Oh, wat kan ik toch onzeker doen soms. Om gek van te worden! Fuck it dus.

Het enkellange vest in een diepe auberginekleur en zacht maar stevig breisel is van Manon Baptiste via Navabi (een geweldige plussize webwinkel trouwens!) en ik heb hem hier gecombineerd met een legging en t-shirtdress van ASOS Curve. Maar er is ontiegelijk veel mee te combineren omdat je het gewoon als een soort lente/zomerjas kan zien natuurlijk. Van een jurkje of een shortje tot aan een opgerolde destroyed jeans en een gewoon t-shirtje: het kan allemaal. Erg blij met deze aanwinst in mijn kledingkast!

–> Klik hier voor een lijst met meer toffe plussize kledingwinkels/merken.

Ik hoop dat je het leuk vond weer eens een plussize outfit of the day van mij te zien! Over wat voor kledingstuk heb jij lang getwijfeld en ben je nu enorm blij mee?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée