Oohlala, als je een fan bent van cleane en vrouwelijke, zachte geuren dan ga je met deze summer limited edition erg blij zijn. Rituals The Ritual of Karma is een verzorgingslijn die is geïnspireerd op het Hindoe-geloof. Doe goed, dan komen goede dingen vanzelf. En ondanks dat ik hier toen ik jonger was nogal pessimistisch tegenover stond begin ik er hoe ouder ik word steeds meer in te geloven dat het ook echt zo werkt. Ik vertel je vandaag alles over deze heerlijke nieuwe producten!



Blissful Shower Oil 200ml, €8,50

De geur van deze lijn is zeker een herkenbare Rituals geur te noemen en dat vind ik zeker niet slecht, maar dat is vast en zeker omdat ik de geur gewoonweg heerlijk vind! Deze douche olie is echt heel erg lekker voor de drogere huidjes vanwege de toegevoegde soja olie, vitamine E en zonnebloemolie. Je huid nat maken onder de douche, insmeren met de olie die dan langzaam milky wordt en weer afspoelen. Zo is je huid gereinigd en verzorgd in één handeling.

Cleanse Your Mind & Body Scrub 375gr, €19,50

Wat is dit een lekkere en stevige bodyscrub zeg, en dan ook nog eens in zo’n flinke pot waarmee je wel even vooruit kan. Heerlijk! Het is een suikerscrub, dus wel scrubben terwijl je de douchekop van je weg hebt gedraaid anders smelt de suiker al tijdens het scrubben, maar verder doet hij erg goed zijn werk. Er zit verder onder andere saffloerolie, avocado olie, zoete amandelolie, arganolie, macadamia olie, jojoba olie, zonnebloemolie en vitamine E in. En ja, ook dit is weer heerlijk voor de droge huidjes. Na het scrubben je lijf goed afspoelen en even droogdeppen en al die verzorgende oliën hebben een verzorgend laagje achtergelaten op je huid. Love it!

Soul Shimmering Body Cream 200ml, €17,50

Was het je trouwens al opgevallen dat de Rituals producten een nieuwe look hebben? Net even wat strakker qua opdruk en die roségouden/koperkleurige doppen vind ik erg mooi ♥ Deze romige en luchtige crème bevat onder andere glycerine, zonnebloemolie, allantoïne en vitamine E. Hij trekt snel in, laat de huid gelijk lekker soepel en zacht aanvoelen en laat een heel subtiel goudkleurige shimmer achter op de huid. Mooi bij zon- en/of kaarslicht ^^

Let op; mocht je een heel erg gevoelige huid hebben dan zijn deze producten vanwege de (milde) sulfaten, alcohol, siliconen en parfum misschien niet echt iets voor jou.. Mijn iets gevoelige huid heeft er geen enkele reactie op gegeven en zoals ik al zei werd mijn droge huid er ook erg blij van. Yay!

Rituals The Ritual of Karma ruikt naar een combinatie tussen lichtzoete bloesems en verfrissende bergamot en alle producten hebben net even een klein verschil in geur maar maken samen één mooi geheel. In de collectie zit verder ook nog een doucheschuim, bed & body mist, geurkaars en geurstokjes en is vanaf nu verkrijgbaar. Leuk extraatje: bij Rituals krijg je nu bij je aankoop het nieuwe summer magazine en twee karma bracelets cadeau. Ook leuk: blogcollega Karen van Dejlig.nl schreef vandaag ook een review over deze producten, klik hier om dit te lezen :)

Spreekt jou deze nieuwe geurlijn aan?