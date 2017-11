Met mijn droge huid moet ik regelmatig smeren om deze soepel en zacht te houden en om een jeukende huid te voorkomen. Zodra het buiten warmer wordt vind ik het smeren minder leuk worden omdat veel producten gedurende de dag gaan ‘zweten’ en hierdoor plakkerig aan gaan voelen. En toen kwam de nieuwe Kneipp Body Mousse binnen. Wat een heerlijk product en perfect voor de warmere seizoenen! Ik vertel je er in onderstaande review alles over.



We kennen allemaal de douche foams wel; dat heerlijke schuim om je lichaam mee te reinigen onder de douche. Ik vind de textuur daarvan altijd heerlijk en gewoonweg fun om mee aan de slag te gaan. Kneipp speelt hierop in door diezelfde technologie te gebruiken voor een bodylotion. De Kneipp Body Mousse komt in zo’n zelfde bus – dus niet met elkaar verwarren! – en werkt op dezelfde manier: door perslucht wordt de mousse uit de flacon geduwd en heb je een luchtige bol bodylotionmousse op je hand waarmee je jezelf in kan smeren.

Het is verrassend om te merken hoe weinig product je nodig hebt om je huid in te kunnen smeren en hoe goed het product te doseren is. Het zorgt echt voor een andere ervaring tijdens het smeren met zo’n dotje schuim wat langzaam wegtrekt en een soepele en gehydrateerde huid achterlaat zonder plakkerig gevoel. Leuke tip voor de moeders onder ons: kinderen vinden dit ge-wel-dig! Zo smeren dochtertje Shae en ik elkaar en onszelf in met deze mousse en je kan merken dat ze het echt heel leuk vindt om te doen, en het is nog goed voor haar droge huidje ook. In de zomer kan je de bus trouwens ook in de koelkast zetten om na het zonnen lekker verkoelend schuim te hebben ^^

De Kneipp Body Mousse is verkrijgbaar in twee geuren/varianten, Morning Kiss met een frisse en zachte geur van oranjebloesem en Patchouli met een zachte en iets warmere geur, maar ze zijn qua werking en gevoel op de huid nagenoeg identiek. Qua ingrediënten ziet de bodymousse er niet verkeerd uit. Ik zie onder andere zonnebloemolie, glycerine, amandelolie, shea boter, squaleen, jojoba olie, panthenol, vitamine E en allantoïne en enkel een beetje parfum wat misschien voor de heel gevoelige huidjes minder prettig is. Fijn om te weten: er zitten geen conserveringsmiddelen, paraffine, siliconen en minerale oliën in en het is niet getest op dieren.

In het persbericht staat dat de Kneipp Body Mousse vanaf eind juni verkrijgbaar is, maar ik heb ze al in enkele winkels gespot en ze zijn online ook al op verschillende plekken verkrijgbaar voor €9,99 per fles van 200ml. Tip: bij Kruidvat is er nu een ‘2e product halve prijs’ actie op de producten van Kneipp en ook online hebben ze dit product erbij staan.

Spreekt zo’n bodylotion in mousse-vorm jou aan om eens te proberen?

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée