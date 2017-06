Dat ik een groot fan ben van Kneipp verzorgingsproducten is vast en zeker geen nieuwtje meer voor je. Als ze een nieuw product of een nieuwe geurlijn uitbrengen dan moèt ik het gewoon proberen en het is echt één van mijn favoriete wellnessmerken geworden met producten die heerlijk ruiken, fijn werken en ook nog eens betaalbaar zijn. Onlangs schreef ik nog een lovende review over de nieuwe Kneipp body mousse: een heerlijke bodylotion in moussevorm die verkrijgbaar is in twee bekende Kneipp geuren. Om deze lancering – en mijn enthousiasme – te vieren mag ik drie personen blij maken met een heerlijk setje Kneipp bodyproducten in de geur van jouw keuze.

Ga jij liever voor Kneipp Morning Kiss met een zachte en bloemige frisse geur of voor Kneipp Patchouli met een zachte en heel iets kruidige geur? Ik vind beide heerlijk, maar Morning Kiss is wel echt perfect voor in de ochtenden of als het warm is buiten en Patchouli is weer lekkerder voor in de avond of gewoon elke dag.

Wil jij winnen?

Ik mag in samenwerking met Kneipp 3 x een setje van een Morning Kiss douche foam èn body mousse òf een setje met een Patchouli douche foam èn body mousse cadeau gaan geven. Wil jij hier kans op maken dan is het enige wat je moet doen een reactie achterlaten op dit artikel met jouw voorkeur qua geur èn een tip van wat je graag (meer) zou willen lezen op Curvacious.nl. Zo kan ik gelijk aan de slag met jouw feedback en/of tips om hopelijk van deze site nog wat leukers te kunnen maken! :) Natuurlijk vind ik het ook leuk als je mij volgt via Facebook en/of Instagram.

Meedoen met deze winactie kan tot en met donderdag 16 juni 2016, 23.59 uur. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Good luck & enjoy your day!

Liefs,

Desirée