Let’s get personal | Even bijkletsen..

Het is alweer even geleden dat ik een persoonlijk artikel online had staan, maar naar aanleiding van de vele vragen naar diary’s en behind the scenes moet ik daar toch zeker verandering in gaan brengen. Er is tenslotte genoeg om te vertellen en om te laten zien! Ik praat je in dit artikel een beetje bij over hoe het met me gaat en wat ik zo allemaal aan het doen ben.

Als je mij volgt via social media dan kan het je vast niet ontgaan zijn dat ik net verhuisd ben. En dat vind ik nogal wat. Zeker in combinatie met een eigen bedrijf en een kind van 2. Pittig!! Maar gelukkig begint het nieuwe huis steeds meer als ons nieuwe thuis aan te voelen en blijft er minder en minder over wat er nog gedaan moet worden. Zo leuk om te zien hoe alles vorm krijgt en hoe je zo snel al went aan een nieuwe omgeving, een ander huis, andere inrichting en dergelijke. Nog een paar weekjes en dan is het vast en zeker helemaal af. We kunnen niet wachten want dan zal er ook echt weer meer regelmaat in onze dagen komen. Iets waar we duidelijk allemaal weer aan toe zijn aan onze wallen en kortere lontjes te merken ;)

De verhuisstress valt trouwens wel mee hoor en we kunnen er nog om lachen, maar als je in een nieuwbouwwoning zit en je er achter komt dat er lekkage is dan wordt je toch niet heel erg blij.. We weten nu in ieder geval waar het vandaan komt en dat het gelukkig niet door ons komt, dus het gaat opgelost worden. Nu maar hopen dat het zonder al teveel sloopwerk hoeft te gebeuren want het huis was net een beetje lekker troepvrij en schoon :(

Shae begint ook meer en meer haar draai te vinden, vindt het maar wat geweldig dat we nu drie verdiepingen huis hebben (we komen van een appartement af, vandaar) en wil steeds aan iedereen die het maar horen en zien wil heel trots ons huis en haar kamer laten zien ♥ Ze is wel even niet in orde geweest – ik denk dat alle onregelmatigheid en de veranderingen iets teveel van het goede waren – maar nu ze ook naar de nieuwe opvang gaat en we wat meer rust in huis krijgen merken we ook aan haar dat ze zich weer lekkerder begint te voelen. En kijk even hoe lang haar haren zouden zijn als ze geen krullen had. Ik verbaas me telkens weer als ik haar haren was of een krul ‘recht trek’ hoe snel die haartjes groeien. Wow!

We waren trouwens heel benieuwd hoe de verhuizing met poes Sassy zou verlopen, maar volgens mij is dit allemaal redelijk soepel gegaan. Ze heeft al gelijk nieuwe plekjes gevonden in huis om lekker te gaan liggen, eet en drinkt goed en was na twee daagjes wennen en wat schichtig zijn ook weer haar ondeugende zelf ^^

Heel vervelend hoor, al die toffe post die ik voor de site toegestuurd krijg. Niet alleen beautyproducten trouwens! Zo kreeg ik onlangs onder andere een toffe opblaasbare neonroze flamingo bij een uitnodiging, heerlijke glutenvrije haverkoekjes (Verkade Oaties en ze zijn echt lekker!), voedzame en smakelijke MyMuesli (ha! waren de ontbijtjes tijdens het klussen in ieder geval goed want foei, klussen en onregelmatigheid is niet goed voor je dieet zeg maar..) èn een ge-wel-di-ge bos van 50 grote witte rozen van Dolce & Gabbana Beauty ‘om de zomer te vieren’. WOW! <3

Verder gaat het eigenlijk heel erg goed en ben ik ook weer meer op pad aan het gaan voor de website. Zo was ik uitgenodigd voor het Unilever Beauty Festival voor nieuwe producten van merken als Andrélon, Prodent, Axe, Dove en Vaseline en een event van Kruidvat voor de lancering van de nieuwe Spa Secrets lijn waar ik jullie binnenkort meer over ga vertellen. Altijd leuk om er op uit te gaan en zo op de hoogte te zijn van nieuwe producten, te netwerken en bij te kletsen met andere bloggers/pers.

Voor deze week staat er vooral op de planning om allemaal kleine eindklusjes af te ronden, alle laatste dozen uit te pakken en een beginnetje te maken aan de tuin en heb ik wat zakelijke afspraken buiten de deur maar overduidelijk alweer een rustiger weekje dan de weken hiervoor. Kan ik ook weer lekker focussen op artikelen voor de site want er is ontiegelijk veel leuks en moois om over te schrijven en aan jullie te laten zien.

Geniet van je dag en van het zonnetje!

Liefs,

Desirée

