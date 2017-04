Alweer een hele tijd geleden vertelde ik in een sneak peek dat er een plussize collectie aan zat te komen van River Island met de naam RI Plus. Inmiddels is de kleding al volop verkrijgbaar en is er dus meer informatie te delen. Ik laat je vandaag de huidige collectie zien zodat je een goed beeld krijgt wat de stijl is van de plussize collectie van River Island. Ik ben heel benieuwd of jij er enthousiast van wordt!



De RI Plus collectie is in de EU verkrijgbaar in de maten 44 tot en met 50 en dat vind ik gelijk een minpuntje. Het zou toch tof geweest zijn als ze net even wat verder door zouden gaan qua maatvoering zoals in de UK waar ze doorgaan tot en met kledingmaat 54/56! Maar wie weet komt dat er in de toekomst wel als de lijn succesvol blijkt te zijn? Het is in ieder geval al heel fijn dat ze voor iets vollere modellen hebben gekozen.

Nog een groot voordeel is dat de collectie heel uitgebreid is en er voor elke kledingsmaak wel iets verkrijgbaar is – of je nu meer het sportieve, vrouwelijke, zakelijke of basic type bent – en dat het betaalbaar is met prijzen variërend tussen de €8,00 en €100,00. De collectie is in Nederland wel enkel via de River Island webwinkel te bestellen dus even kijken, voelen en passen gaat helaas niet. Maar als je dan toch al in de webshop rond aan het snuffelen bent kijk dan ook eens bij de leuke en vooral erg betaalbare schoenen, tassen en andere accessoires. Ben ik de enige die zichzelf hier nooit bij in kan houden? *oops*

Ben je op zoek naar meer leuke plussize kledingwinkels? Ik verzamelde er een heleboel in deze lijst! Happy shopping ♥

Wat vind jij van de RI Plus collectie? Spreekt deze plussize collectie van River Island jou aan?

Desirée