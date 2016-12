Sluit je ogen en droom even weg bij de gedachte dat je op vakantie bent. Een warme zomeravond op een terrasje, zo’n briesje die de heerlijke geuren van Mediterraans eten met zich meeneemt, een goed gesprek, hard lachen, lekkere hapjes.. en een perfect zomerdrankje natuurlijk! Als ik aan zo’n moment denk kom ik toch al snel uit bij een goed glas sangria en dit is dan ook zeker één van mijn favoriete zomerdrankjes. Deze Spaanse wijncocktail maakt ook nog eens een comeback dus tijd om wat tips en inspiratie te delen :)



De Freixenet Mia Sangria komt in een modern jasje en is in twee verschillende smaken verkrijgbaar. De traditionele Sangria Classic Royal en een frisse witte variant Sangria White Frizzante. De Classic Royal heeft een volle en klassieke smaak met een touch of sweetness en de White Frizzante heeft een frisse bubbel en heeft een frisse citrussmaak. Ik vind de flessen trouwens ook prachtig vormgegeven en het cleane witte van de fles steekt mooi af tegen de kleurrijke details. De mozaïekprint op de flessen is een knipoog naar de kunstwerken van de beroemde kunstwerken van kunstenaar Gaudi uit Barcelona.

Natuurlijk kan je beide varianten gewoon lekker gekoeld in een glas serveren om van te genieten, maar ze lenen zich uitstekend om ook een beetje te experimenteren. Wat dacht je bijvoorbeeld van de witte sangria met limoen en munt? Of de rode variant met sinaasappel? Ook leuk om te doen is bijvoorbeeld fruit zoals bosbessen, aardbeien, frambozen en bramen in te vriezen met water in ijsblokvormpjes. Zo blijft je drankje ook tijdens een lange zomeravond goed koel en het ziet er toch uit als een heerlijke cocktail zonder dat je er al teveel moeite voor hoeft te doen.

De nieuwe Freixenet Mia Sangria is verkrijgbaar voor €6,99 per fles.

Wat is jouw favoriete zomerdrankje?

Salud!

Liefs,

Desirée

Dit is een gesponsord artikel.

PS geen alcohol onder de 18 en drink met mate ♥