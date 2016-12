Vaak wil je wel graag iets anders met je interieur, maar heb je geen idee waar je precies moet beginnen of denk je te groot waardoor je weet dat het veel tijd gaat kosten en schuif je het maar voor je uit. En dat terwijl er genoeg manieren zijn waardoor je alsnog een snelle interieur make-over kan realiseren en dat vaak al in een half dagje tijd. Nog een groot voordeel: echt heel erg prijzig is dit vaak niet waardoor je je interieur zo lekker gemakkelijk met de seizoenen (of je wispelturige smaak ;) mee kan laten veranderen.



1. Schilder accentwandjes of je meubels eens in een andere kleur. Zeker als je houten meubels hebt is dit laatste een tof idee om te doen en weer eens wat anders dan gekleurde wanden. Zo kan je bijvoorbeeld je bed okergeel of roze verven; staat helemaal tof in een zwart-wit Pinterest interieur maar kan ook goed in een wat meer landelijke stijl.

Mochten je meubels je wat te dierbaar zijn dan kan je natuurlijk altijd nog voor de wanden gaan. Kies eens een kleur die je normaal te spannend zou vinden en ga er gewoon voor. Even afplakken, kwast en roller in de hand nemen en een paar uurtjes later ziet de kamer er al heel anders uit! Mocht je een hele wand te ver vinden gaan dan kan je ook met een contrasterende of accentkleur aan de gang gaan op vlakken en lijnenwerk wat je met schilderstape aan hebt gebracht op de muur. Leef je uit, het is tenslotte joùw huis!

2. Kies eens voor een behangetje, je kan hier zo gigantisch veel mee bereiken! Heb je een rustig interieur dan zou je voor het contrast zelfs kunnen kiezen voor een mooi fotobehang wat in enorm veel verschillende stijlen verkrijgbaar is. Kijk bijvoorbeeld maar eens bij deze webwinkel waardoor personalisatie van interieur met PIXERS wel heel gemakkelijk is. Personalisatie ja, want er zijn zo ontiegelijk veel soorten en printen vergelijkbaar dat het echt in elke stijl past. Kijk maar eens naar de afbeeldingen en voorbeelden in dit artikel en durf dan nog eens te zeggen dat fotobehang alleen in ‘standaard’ printjes verkrijgbaar is..

Fotobehang is trouwens ook erg tof om bijvoorbeeld je plafond mee te behangen, iets wat ik onlangs nog in een restaurantje tegenkwam en waar ik zo van onder de indruk was! Zo kan je bijvoorbeeld een serre bij de tuin betrekken door te werken met een jungleprint of een slaapkamer in dromerige sferen te brengen met wolken op het plafond.. Of geef de kinderkamer een unieke look & feel door te werken met een afbeelding die past bij de geboortemaand of het sterrenbeeld van je kindje.

3. Maak een schaalmodel van je woonkamer en teken en knip ook alle belangrijke/grote meubels uit. Ga vervolgens op papier schuiven met de inrichting. Ga flink aan het opruimen en uitzoeken, schuif je je meubels in de nieuwe posities, kleed de boel weer aan met je vloerkleed, lampen en accessoires en het geheel ziet er zonder een cent uitgegeven te hebben al heel anders uit doordat alles anders staat en de boel lekker opgeruimd is. Kijk hierbij goed naar de ruimte en richt de boel eens echt in in plaats van het gewoon allemaal maar neer te zetten. En dan bedoel ik niet alleen de meubels, maar ook de indeling van je boekenkast en dergelijke. Het kan er door een paar kleine aanpassingen al snel zoveel stylisher uitzien! Ben je toch ook toe aan wat nieuws maar heb je niet veel budget? Kijk dan uit naar wat nieuwe kussenhoesjes, een nieuwe plant, wat kaarsen in een toffe accentkleur (of juist een contrasterende kleur voor een tof effect) of bijvoorbeeld een kleed over de bank. Of snuffel kringloopwinkels af om unieke dingen te vinden.

Ik hoop dat ik je met bovenstaande tips wat leuke ideeën voor een snelle interieur make-over gegeven heb. Mocht je aan de slag gaan dan ben ik alvast enorm benieuwd naar jouw voor- en nafoto’s!

Liefs,

Desirée