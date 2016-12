Al sinds de eerste Chloé parfum in 2008 is de roos de inspiratie en hebben we deze al in verschillende interpretaties terug kunnen ruiken. Als liefhebber van rozen in parfums is er dan ook eigenlijk geen enkele Chloé geur die mij niet aanspreekt en ik vind het bijzonder dat ze ook nu weer een nieuwe heerlijke variant hebben ontwikkeld: Chloé Fleur de Parfum. En.. mocht jij ook zo’n Chloé fan zijn dan ben je vast erg blij met het nieuws dat er nu ook BIG-sized flacons verkrijgbaar zijn van enkele klassiekers!



Chloé Fleur de Parfum is samengesteld uit het meest tedere en typische deel van de bloem, namelijk het hart, en toch ruik je bij de eerste spray eerst even een friszuur tintje aan de geur. Ja, dit is duidelijk een herkenbare Chloé geur maar toch weer nèt even anders. Je ruikt er rijst, kersenbloesem, rozen en verbena in wat samen een heel classy parfum maakt. Net een beetje zoetjes maar niet tè, heel vrouwelijk en fris en hij past perfect bij een nazomer zoals deze.

Ondanks dat het geen heftige of zware geur is om te dragen blijft hij op mijn huid zeker een uur of acht terug te ruiken en krijg ik regelmatig in de avond nog de vraag welk parfum ik draag inclusief complimentjes ^^

Chloé Fleur de Parfum is verkrijgbaar in twee formaten

– 30ml eau de parfum, €58,89

– 50ml eau de parfum, €82,22.

Chloé BIG-sized eau de parfum & eau de toilette

Nu tijdelijk bij ICI Paris XL verkrijgbaar zijn deze BIG-sized Chloé eau de parfum en eau de toilette. In de eau de parfum ruik je duidelijk rozen, honing en amber en hij blijft ook met gemak de hele dag op je huid terug te ruiken. De eau de toilette is wat frisser en hier ruik je rozen, magnolia, bergamot en gardenia in terug. De Chloé BIG-sized signature flacons bevatten 125ml product, dus daar kan je heeeeerlijk lang mee vooruit! De eau de parfum is verkrijgbaar voor €140,00 en de eau de toilette voor €125,00.

Ik vind het mooi hoe deze geuren steeds heel herkenbaar zijn maar toch ook steeds weer net even anders ruiken. Alle Chloé geuren hebben trouwens dezelfde verpakking, alleen de kleur van het lintje en/of de kleur van de vloeistof wisselt af. Mooi detail: het echt zilveren laagje over de rand waar Chloé ingegraveerd staat wat na verloop van tijd zo’n karakteristieke uitstraling krijgt. Love it!

Ken jij de Chloé geuren? Welke is jouw favoriet en spreekt de nieuwe Fleur de Parfum jou aan?

Liefs,

Desirée