Na het beautygeweld van alle matte lipsticks zit er een duidelijke verandering aan te komen. De lipstains en ultiem glanzende lipglossjes maken hun comeback en Estée Lauder combineerde deze twee in de nieuwe Estée Lauder Pure Color Envy Vinyl Lipcolor. Lees verder voor meer informatie, foto’s, swatches, reviews en full face foto’s!



Ik vind de verpakking van deze lipgloss erg mooi. Heel klassiek en luxe door de donkerblauwe kleur met de goudkleurige details en heel praktisch door de transparante delen waardoor je de kleur van de gloss kan zien zonder dat je de huls open hoeft te draaien. Eén nadeel: de kleurnaam staat niet op de verpakking zelf waardoor je na complimentjes niet direct meer weet wat je nu precies door moet geven (true story..). Je brengt de gloss verder aan met de schuin afgesneden sponsapplicator en dat werkt heel precies wat weer fijn is omdat dit product enkel in felle kleuren verkrijgbaar is en een foutje daardoor sneller opvalt.

In de verpakking zie je een heel fijne shimmer in de gloss zitten, maar deze is op de lippen verder niet terug te vinden. Ik denk dat deze er vooral voor zorgt dat de gloss zo intens glanst. Deze enorm intense glans is na een uurtje of twee trouwens wel van de lippen verdwenen maar dan zie je nog zeker wel een restantje kleur op je lippen zoals vaak is bij een lipstain. In de gloss is onder andere jojoba-, zonnebloem- en avocado olie en hyaluronzuur terug te vinden en dat merk je tijdens en na het dragen. Zo’n lekker comfortabel gevoel en zachte, soepele lippen alsof je een lippenbalsem hebt gedragen ♥

De finish van deze lipgloss is echt enorm glanzend, een beetje jelly, een tikkeltje transparant en bijna nat en sappig te noemen waardoor hij een heel frisse look geeft. De roze kleur die ik hier laat zien is 02 Controversial en de paarsroze kleur is 05 Ripe.

De Estée Lauder pure color envy vinyl lipcolor is verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren voor €27,00 per stuk bij De Bijenkorf Estée Lauder counters (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven & Den Haag) en via de Nederlandse Estée Lauder webwinkel.

Spreekt deze enorm glanzende lipgloss/lipstain jou aan? Of blijf je toch liever nog even bij de matte varianten?

Liefs,

Desirée