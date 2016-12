Ik vind het erg leuk om lezers meer bij de website te kunnen betrekken en hoe doe je dat nog meer dan samen met een paar lezers nieuwe producten te gaan testen?! Etos heeft een vernieuwde babyverzorgingslijn èn vernieuwde luiers uitgebracht en ik wil deze in een Mini Mommy Testpanel graag gaan testen samen met 3 moeders die Curvacious.nl volgen. Lijkt jou dit leuk? Lees in dit artikel meer informatie over de producten en geef jezelf op!



Etos babyverzorging

De vernieuwde Etos babyverzorgingslijn komt in frisse verpakkingen met als leuk extraatje de eerste regels van een kinderliedje erop. Leuk gedaan want zo heb je gelijk wat inspiratie om samen met of voor je kindje te gaan zingen om het verzorgingsritueel nog leuker te maken. De producten zijn nog milder geformuleerd en bestaat nu uit 21 verschillende producten.

De producten bevatten milde conserveringsmiddelen, een parfum dat zo geformuleerd is dat de kans op een allergische reactie minimaal is, bevatten plantaardige oliën om de huid te verzachten en te verzorgen, hebben een zuurgraad die dicht bij die van het babyhuidje ligt en zijn vooral ook heel goed betaalbaar. De prijzen variëren namelijk tussen de €0,99 en €2,99 per stuk.

Etos Woezel & Pip luiers

Ook heeft Etos de luiers vernieuwd. Zo zijn ze nu nog dunner, droger en zachter, ook hebben ze nu de leukste afbeeldingen van Woezel & Pip op zich staan in twee verschillende motieven. De luiers in de kleinste maatjes hebben een naveluitsparing en verschoningsindicator, de luiers hebben een zachte klittenbandsluiting, een luchtdoorlatende buitenkant, een stretchsluiting en elastische beenelastiekjes en de luierbroekjes voor de iets oudere kindjes geven extra bewegingsvrijheid. De luiers zijn verkrijgbaar in maat 1 (new born) tot en met maat 6 (16-30 kilo).

Oproepje Mini Mommy Testpanel

Lijkt het jou leuk om de vernieuwde luiers en de vernieuwde babyverzorgingsproducten samen met mij te gaan testen? Dan ben ik op zoek naar jou! Ik zoek 3 verschillende moeders met kindjes in verschillende leeftijden om zo een fijn overzicht te kunnen geven in ons uiteindelijke oordeel. Het is de bedoeling dat je na het testen jouw oordeel over zowel de verzorgingsproducten als de luiers naar mij mailt zodat ik ze samen met mijn eigen bevindingen kan delen op Curvacious.nl.

Als je je opgeeft dan ontvang je enkele Etos babyverzorgingsproducten + een pak vernieuwde Etos luiers in de door jou opgegeven maat. Mocht je kindje luiermaat 5 of 6 nodig hebben, geef dan aan of je liever luiers of luierbroekjes wil testen.

Hoe kan je meedoen?

Laat in een reactie onder dit artikel de gewenste luiermaat achter inclusief de leeftijd van je kindje en een motivatie. That’s all! Je kan jezelf opgeven tot en met 25 september 2016, 23.59 uur.

Enjoy your day!

Liefs,

Desirée