Hier in huis wisselen we regelmatig van merk luiers en is het soms nog een beetje zoeken naar welke onze favoriet is. Pampers introduceert de nieuwe Baby-Dry luiers en ik heb ze – samen met dochtertje Shae – uitgebreid voor je getest. De nieuwe luiers beloven de babybillen tot wel 12 uur droog te houden en ik laat je door middel van een leuke test zien of dat klopt. Kortom; in dit artikel lees je onze ervaring met de nieuwe Pampers Baby-Dry luiers.



De luiertest!

We hebben voor de test het oude én nieuwe model Pampers Baby-Dry luiers gebruikt. Op de foto zie je links steeds het ‘oudere’ model en rechts de nieuwste variant. In beide luiers goot ik 150ml water en vervolgens schudde ik de luiers heen en weer zodat het vocht goed werd verdeeld. Beide luiers voelen direct hierna aan de binnenkant al nagenoeg droog aan en ik kan me voorstellen dat dat voor kleintjes heel fijn is en ook zorgt voor minder luieruitslag.

Als laatste zie je op de foto dat ik de luiers doormidden heb geknipt. Tadaa! Zo zie je het duidelijke verschil tussen de beide Pampers Baby-Dry luiers. De nieuwe variant heeft namelijk drie banen in zich die het vocht absorberen en gelijkmatiger verdelen over de gehele luier in plaats van zich in het midden te centreren.

Natuurlijk heb ik de luiers ook op dochterlief uitgetest door ze gewoonweg te gaan gebruiken gedurende de dag en nacht. Wat mij vooral opviel is dat de nieuwe luier echt een stukje platter zit en niet zo hangend draagt. De pasvorm is mooi aansluitend te maken zonder te knellen en je voelt dat de luier lekker zacht is. En helemaal fijn: geen doorlek-ongelukjes gehad sindsdien waardoor Shae lekker kan spelen, ontwikkelen én een goede nachtrust heeft. Ja, wij zijn fan!

Nog meer voordelen van de Pampers Baby-Dry luiers

Bovenstaande is niet het enige wat me opviel aan de luiers. Nog meer voordelen vind ik dat de luier mooi om het lichaam van Shae aansluit, dat hij duidelijk redelijk wat vocht vast kan houden, dat hij dus zelfs tegen een hoognodig verschoonmomentje zo goed als droog aanvoelt en dat hij vooral ook heerlijk zacht is. Moet best lekker zitten denk ik zo!

De nieuwe Pampers Baby-Dry luiers zijn vanaf 5 september verkrijgbaar.

