Alweer een tijd geleden was ik aanwezig bij een pers-event waar ook een vertegenwoordiger stond met CBD olie. Dit is olie van de cannabisplant die heilzame werkingen zou hebben. Ik was toen al erg benieuwd maar ben het flesje helaas kwijtgeraakt. Toen ik onlangs van een ander bedrijf CBD olie toegestuurd kreeg wilde ik het dan ook zeker uitgebreid gaan testen. Ik had namelijk last van wat verschillende klachten zoals innerlijke onrust en hoofdpijn. Maar wat is CBD olie nu precies en wat zou het kunnen doen voor je? En hoe is mijn ervaring? Lees verder!



CBD olie

CBD is de afkorting voor cannabidiol, één van de werkzame werkzame stoffen uit de hennep van de cannabisplant. De olie hieruit bevat minder dan 0,2% THC (het stofje waar je high van wordt) en is een volledig goedgekeurd en legaal product zonder bijwerkingen wat bij verschillende gezondheidswinkels en bijvoorbeeld via deze CBD olie webwinkel verkrijgbaar is. De prijzen lopen heel erg uiteen wat te maken heeft met het percentage van de werkzame bestanddelen en natuurlijk de inhoud van het flesje.

Het gesprek rondom CBD olie is een erg hot topic en er wordt veel over gesproken en geschreven. Het zou een geneeskrachtige werking hebben en bijvoorbeeld kunnen helpen bij bijvoorbeeld

– het remmen van ontstekingen

– spanning- en stressgevoelens

– slaapstoornissen

– angsten

– spier- en gewrichtspijn

– en zou je immuunsysteem een boost geven.

Mijn ervaring

Ik wilde dit product vooral gaan testen om te kijken of de uurtjes slaap die ik ‘krijg’ (onze dochter van ruim 2,5 jaar slaapt echt heel erg slecht en onrustig) beter van kwaliteit zouden worden, of de innerlijke onrust die ik al lange tijd ervaar zou verminderen en de altijd sluimerende hoofdpijn hopelijk weg zou trekken.

Ten eerste heeft de olie een redelijk aanwezig smaak waar ik persoonlijk echt niet aan kan wennen. Zelfs de variant met muntsmaak maakt dit niet minder. Maar hey, je moet er wat voor over hebben?! Ik neem ’s ochtends en ’s avonds 5 druppeltjes in en dacht op het eerste moment dat het niks deed. Totdat ik vooral na een paar weekjes merkte dat ik sneller in slaap viel als ik in bed ging liggen en in de ochtend me duidelijk meer uitgerust begon te voelen. Toen ik uit vergeetachtigheid de olie enkele dagen niet in had genomen kwam ik er pas achter dat mijn sluimerende hoofdpijn ineens weer aanwezig was. Moet je nagaan dat ik daar dus zo aan was gewend en deze ‘weg stopte’ dat het me niet eens gelijk opviel dat die dus ook een heel stuk minder was geworden. En ja hoor, na een tijdje weer elke dag de druppels innemen werd deze gelijk weer minder.

Ik vind het lastig om nu gelijk te zeggen dat CBD olie een wondermiddel is, maar mijn ervaring is positief en ik blijf het voorlopig zeker nog gebruiken. Ik gebruik de biologische Medihemp CBD olie 5% die verkrijgbaar is in een naturel versie en eentje met muntsmaak. Een flesje met een inhoud van 10ml is verkrijgbaar voor ongeveer €30,00.

Disclaimer

Ik wilde dit onderwerp puur als informatief artikel en uit mijn eigen ervaring met jullie delen zonder medische claims te uiten. Dit artikel vervangt geen bezoek aan een (huis)arts als je twijfels hebt over je eigen gezondheid.

Had jij al eerder gehoord van CBD olie? Zo nee, spreekt het jou aan? Zo ja, wat is jouw ervaring ermee?

Liefs,

Desirée