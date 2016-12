Zoals je onlangs in een artikel kon lezen heb ik toch weer eens besloten om mijn haren te laten groeien. Jaja, lekker wispelturig! Deze keer ga ik proberen om echt even door de vele zure appels van de verschrikkelijke tussenfases heen te bijten om hopelijk uit te komen op een bos gezond haar in een LOB model (long bob, tot rond de schouders). Zo kan ik toch weer een handig staartje maken en weer eens wat experimenteren met stylingapparaten. Kortom: terug naar mijn natuurlijke haarkleur, gezond haar en laten groeien! Ik laat je zien welke haarproducten ik op dit moment gebruik en naar welk kapsel ik toe zou willen.

Zoals veel van jullie wel weten heb ik een redelijk gevoelige hoofdhuid die al snel strak en niet comfortabel aanvoelt, jeukerig is en waarbij helaas regelmatig ook wat schilfertjes loslaten. Iets waar ik zeker onzeker van kan worden en waarvoor ik al jaren erg cleane shampoos en andere haarproducten voor gebruik om het een beetje onder controle te kunnen houden.

Zo eigenwijs als ik ben probeerde ik de nieuwe Head & Shoulders 3-Action in de variant Glad & Zijdezacht uit en zelfs Paul wist niet wat hij zag. “Dees, dat is een harde shampoo waarom doe je dat nu!” en ik zelf had de verschillende soorten sulfaten, het parfum en zelfs zoutzuur op de verpakking ook wel zien staan. Zo eigenwijs als ik ben was ik toch erg getriggerd deze shampoo te proberen door de tekst in het persbericht en de beloftes die er worden gemaakt. Het belooft namelijk de eerste cosmetische shampoo te zijn die ook 100% effectief werkt tegen roos. Cosmetisch omdat het goed reinigt, ontklit en je haar zacht en vitaal maakt waardoor een conditioner zelfs overbodig zou moeten zijn en je ook niet meer zou hoeven te vrezen voor het sneller vervagen van je gekleurde lokken.

Een beetje huiverig voor de ingrediënten – maar aan de andere kant ook erg nieuwsgierig naar de eventuele werking ervan – probeerde ik de shampoo in mijn nieuwe routine. En.. ik bleef hem gebruiken. Mijn haar glanst mooi en valt lekker zacht zònder plat te zitten maar vooral: mijn hoofdhuid voelt toch echt een stuk minder oncomfortabel aan èn ik heb minder last van schilfers. Tsja. Zo staat zelfs deze cynische ingrediëntenlijstjesuitpluizer ineens met haar mond vol tanden. En nee, ik krijg niet betaald om reclame te maken voor Head & Shoulders en heb ook geen aandelen in het bedrijf. Ik wissel de shampoo trouwens wel af met de Amixur of Keune So Pure varianten.

– Als conditioner gebruik ik de Fudge Clean Blonde violet toning conditioner. Deze is dus eigenlijk bedoeld voor mensen met blond haar om warme tonen te verwijderen en het haar ‘koeler’ te maken. Ik heb zelf alleen op de één of andere manier een supereigenwijze rode gloed die maar terug blijft komen terwijl ik duidelijk een ‘koel’ type ben. Met deze conditioner (en heel af en toe de shampoo ervan) lijkt die rode gloed toch echt langer weg te blijven. Yay!

– En als laatste stap in mijn huidige haarroutine gebruik ik op handdoekdroog haar een haarserum of olie met beschermende en voedende ingrediënten. Mijn favoriet is op dit moment die van Eva NYC waar ik gisteren een artikel over online had staan.

– Ook heb ik weer mijn oude en vertrouwde Braun Satin Hair 7 ionische haarborstel (<– linkje naar een review van ruim 4 jaar geleden!) er weer bij gepakt. Mijn haar begint bovenop alweer echt wat langer te worden en als ik deze borstel gebruik lijk ik er makkelijker doorheen te komen en wordt het duidelijk minder statisch.

En dan de kapsels waar ik heel graag naartoe zou willen. Een messy lange bob tot rond de schouders en dan het liefst in verschillende natuurlijke bruin/blond tinten. Volgens mij een kapsel waar je echt heel erg veel kanten mee op kan. Love it! Gelukkig groeit mijn haar redelijk vlot dus ik hoop tegen volgende zomer toch echt weer een staartje te kunnen maken ^^

Welk product uit jouw haarroutine kan jij niet meer missen?

Liefs,

Desirée