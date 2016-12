In een wereld waarin veel kinderen echt al gigantisch veel spullen en speelgoed hebben is het maar lastig om Sinterklaas te helpen wat origineels te bedenken wat ze dit jaar weer kunnen vragen. Om je dit jaar een beetje te helpen zocht ik een aantal erg leuke cadeautips bij elkaar voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Niet alleen zijn het erg leuke en vooral heel originele Sinterklaas cadeautjes, ook zijn ze allemaal verkrijgbaar voor nog geen €25,00 per stuk. En.. deze cadeautjes zijn niet alleen leuk voor kinderen ^^



– voor kindjes die bang zijn voor monsters anti monster spray, €4,95

– een eerste eigen portemonneetje om spulletjes en/of centjes in te bewaren die nog eens heerlijk ruikt ook donut portemonnee, €9,90

– regenboogplakband die als staart uit de eenhoorn-houder komt eenhoorn plakbandhouder met 2 rolletjes plakband, €12,95



– maak je kind(je) bewust en leer hem of haar sparen kattenspaarpot, €14,95

– een schattig LED eenhoorn-lampje die overal mee naartoe genomen kan worden eenhoorn lamp, €16,95

– voor als je kleintje zich niet lekker voelt en wel een extra warme knuffel kan gebruiken magnetron knuffelbeer met lavendelgeur, €19,95



– kinetisch zand in verschillende kleuren voor uren speelplezier kinetisch zand, €23,95

– voor de stoere jongens en meiden een ‘echte’ JEDI FX lightsaber €18,95

– leuk om vriendschapsarmbandjes te maken of moeder-dochter/zoon bandjes DIY kit voor armbandjes, €15,95

– wat een brutaal aapje (of hondje of pinguïnnetje)! Deze dieren schudden vrolijk en praten je na Chitter Chatter pratend dier, €14,95

Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om originele Sinterklaas cadeautjes uit te zoeken voor ons dochtertje en ik denk dat ze volgend jaar oud genoeg is voor een echt verlanglijstje te maken. Lijkt me zo leuk om haar dan bezig te zien met dingen uitzoeken etc. ^^

Tip! Als je kindjes een beetje ouder zijn is het een idee om ze bewust te maken dat niet ieder kindje zoveel speelgoed heeft en dat er zelfs kindjes zijn die voor Sinterklaas helaas niks hebben gekregen. Zoek na Sinterklaas eens zijn of haar speelgoedkast uit en maak met speelgoed waar je kindje niet meer mee speelt andere kindjes blij. Denk hierbij aan de kinderen in opvanghuizen of die van alleenstaande moeders die het financieel niet breed hebben en dergelijke. Zo kan je samen met je kind andere kindjes blij maken èn heb jij een opgeruimde speelgoedkast.

Wat is het meest originele wat jouw kindje(s) op zijn/haar lijstje(s) hebben staan?

Liefs,

Desirée