Nu de herfst echt aangebroken is en de temperaturen dalen geniet ik weer wat vaker van mijn guilty pleasure als het om warme dranken gaat. Waar dit voor veel mensen in de herfst en winter een warme chocolademelk is, is dit voor mij een goede Chai Latte. Niet alleen vind ik de smaak ervan heerlijk. Ook de geur kan me helemaal verwarmen en een ultiem cocoon-gevoel bezorgen ^^ The Body Shop Vanilla Chai softening body butter kwam binnen en ik was gelijk verkocht!



De bodybutter komt in de bekende grote ronde pot maar deze keer heeft de pot een Kerstig jasje aangekregen aangezien dit een product uit de feestcollectie van dit jaar is. Zodra je de pot open doet komt de heerlijke, verwarmende en bekende Chai kruidengeur je tegemoet die vermengd is met een duidelijke warmzoete vanillegeur. Een heerlijke combinatie die perfect is voor de koudere seizoenen.

Deze The Body Shop Vanilla Chai softening body butter is zuinig in gebruik. Door de warmte van je huid smelt de boter namelijk waardoor je hem heel gemakkelijk over je huid kan verspreiden. Op mijn droge huid trekt hij redelijk snel in zonder een plakkerig laagje achter te laten, maar je voelt wel duidelijk dat de bodylotion de huid goed verzorgt en zacht en soepel maakt.

Qua ingrediënten ben ik alleen iets minder blij met de toegevoegde parfum, al is deze wel redelijk aan het eind van de ingrediëntenlijst te vinden en gaat het dus om een klein percentage. Waar ik zeker wel vrolijk van word zijn de ingrediënten zoals shea boter, glycerine, soja olie, cacaoboter, paranootolie, sesamzaadolie, babassu olie en vitamine E.

Dit is duidelijk een product waar veel droge huidjes blij van zullen worden, alleen moet de geur je wel echt liggen aangezien deze redelijk aanwezig is èn na het smeren nog lekker lang op de huid te ruiken is ♥ The Body Shop Vanilla Chai softening body butter komt in een pot met een inhoud van 200ml en is verkrijgbaar bij The Body Shop voor €16,00.

Heb jij de drie geurlijnen uit de Kerstcollectie van The Body Shop al geroken? Welke is jouw favoriet; Vanilla Chai, Frosted Berries of Spiced Apple?

Liefs,

Desirée