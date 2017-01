Ik vind een goede mondhygiëne belangrijk. Niet alleen om tanden, kiezen en tandvlees gezond te houden en tandproblemen te voorkomen maar ook omdat het me een schoon, fris en verzorgd gevoel geeft. Zo durf ik opener te praten en te lachen en voel ik me met een schoon gebit en stralende tanden duidelijk een stuk zekerder. En ondanks dat ik eigenlijk meer een handpoetser ben ben ik toch onlangs overgestapt op een elektrische tandenborstel omdat dit bewezen beter reinigt. In dit artikel de voordelen van elektrisch poetsen èn een unieke actie!

De grootste voordelen van elektrisch poetsen

– een elektrische tandenborstel kan duizenden bewegingen per minuut maken en reinigt daardoor vele malen intensiever dan je met handbewegingen zou kunnen doen

– een elektrische tandenborstel reinigt niet alleen de tanden beter maar ook de ruimtes tussen de tanden worden beter schoongemaakt

– doordat een elektrische tandenborstel tot 100% beter reinigt is je gebit beter beschermt tegen tandproblemen zoals tandplak, gaatjes en ontstoken tandvlees

– doordat er tegenwoordig in veel modellen een sensor is ingebouwd poets je niet snel meer te hard waardoor dit beter is voor je tandvlees en glazuur.

Mijn ervaring

Ik gebruik nu zelf alweer een tijdje de Oral-B PRO 2500 3D white en merk duidelijk dat de oscillerende, roterende en pulserende bewegingen mijn tanden een heel stuk schoner, gladder en stralender krijgen dan ik met de hand kon bereiken. De handle is waterproof, er zit een ingebouwde timer in die 2 minuten voor je aftelt en hij geeft aan wanneer je te hard poetst. Opladen is trouwens maar ééns in de week nodig en er wordt bij de tandenborstel ook nog een handig reisdoosje geleverd. Na een tijdje had ik duidelijk meer stralende tanden, leken ze een stukje lichter, had ik langer na het poetsen een fris gevoel in mijn mond en minder last van gevoelig tandvlees. Ik ben nu dus zeker om en blijf deze elektrische tandenborstel gebruiken.

