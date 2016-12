Nog 9 dagen tot het Kerst is.. Vandaag in de Christmas Countdown een feestelijke look die je met de Kerstdagen of bijvoorbeeld Oud & Nieuw zou kunnen dragen. Het is een look gemaakt met producten uit de nieuwe Artistry Luxe Metallics collectie die speciaal voor de feestdagen gelanceerd is. De collectie bevat een prachtig 3D poeder voor het gezicht, maar is vooral op de ogen gericht met diepe metallic kleuren. Ik ging ermee aan de slag!



Laat ik beginnen met het prachtige Artistry 3D Face Powder Shimmering Nudes (€29,22). Hij ziet er in de verpakking meer glanzend uit dan het resultaat wat je op je gezicht zal verwachten. Hij geeft eerder een soft focus effect met hier en daar een mooie shimmer. Niet echt voor over je hele gezicht vind ik persoonlijk, maar wel mooi voor op je wangen. De heel lichte en zachtroze kleur die de combinatie van alle vakjes maakt komt op mijn lichte huid als een blush & highlighter in één over en geeft een mooie glow. Helaas is het effect op de foto lastiger vast te leggen en het grauwe weer van de laatste dagen werkt daar ook niet echt aan mee.. *sad face*



In de collectie zit ook nog de Artistry Signature Color Eyeliner (€33,08) in een mooie en diepe paarse kleur die vanaf de ene kant glanzend zwart lijkt maar vanaf de andere kant dieppaars met roze glitters. De eyeliner had iets dieper gepigmenteerd mogen zijn maar is wel op te bouwen en verder is hij waterproof en blijft hij de hele dag goed op z’n plek zitten.

Maar waar het in de collectie om draait zijn toch zeker wel de Artistry luxe metallics vloeibare oogschaduws. Ze komen in een setje van drie kleuren die verkrijgbaar is voor €48,40. Platina is een zilvergoude kleur, Smaragd is diepgroen en Amethist is een diepe paarse kleur. Ik vind alleen de groene iets lastiger (iets vlekkend) op te bouwen, de andere twee kleurtjes dekken in één veegje volledig. De romige textuur verandert redelijk snel in een vaste poeder en droogt in op het ooglid waarna het echt muurvast blijft zitten. Ik heb dit zelfs zonder oogschaduwbasis eronder getest en was echt heel erg onder de indruk!

Eén nadeel aan deze formule is dat je dus redelijk snel aan de slag moet om harde lijnen te voorkomen. Als je per ooglid werkt en dan gelijk de randjes blendt met een kwastje is er niks aan de hand. Ik vind het een erg mooi product en kan niet wachten tot er meer kleurtjes van komen. Je kan er namelijk echt in een paar minuutjes tijd een mooie intense look mee creëren die de hele dag blijft zitten. Ik ben benieuwd of de vloeibare oogschaduws net zo’n hype zullen worden als de vloeibare lipsticks!

Dit is voor mij de eerste keer dat ik aan de slag ging met producten van Artistry en ik ben aardig onder de indruk. Leuk om weer eens wat nieuws in handen te hebben! De Artistry Luxe Metallics producten zijn via de website van Amway te bestellen die je koppelt aan een Amway distribiteur bij jou in de buurt.

Ik vind de paarse kleur van de vloeibare oogschaduw en de eyeliner echt heel erg mooi en deze past goed bij de koele ondertoon van mijn huid. Zoals je ziet geeft het poeder een zachte roze blos op de wangen met een subtiele glow. Ja, dit is zeker een feestelijke look die echt bij mij past! Later in de Christmas Countdown komt er natuurlijk ook nog een klassieke Kerstlook online ^^

Heb jij ervaring met dit make-up merk? Spreken vloeibare oogschaduws jou aan om eens te proberen?

Liefs,

Desirée