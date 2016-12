Nog maar 3 dagen tot het Kerst is.. Uit de Paris Grand Chic Christmas Look van 2016 ontving ik enkele producten die me zo op het eerste gezicht gelijk al aanspraken vanwege de intense en koele kleuren. Ik kon dan ook niet wachten om ermee aan de slag te gaan ♥ De hele collectie is lekker feestelijk en perfect voor dagen zoals Kerst en Oud & Nieuw. Maar ik viel direct als een blok voor het Bourjois Palette Le Smoky. Lees verder voor meer informatie, foto’s, review, swatches en een vampy feestlook!



Het Bourjois Palette Le Smoky komt in een handige en stevige verpakking met grote spiegel en dubbelzijdige applicator. Er zitten acht verschillende oogschaduwkleuren in met verschillende finishes. Van links naar rechts zie je de eerste vier kleuren:

– een glanzende witte kleur

– een glanzende zilveren kleur met subtiele glitter

– een glanzende middengrijze kleur met subtiele glitter

– een glanzende diepe grijze kleur met blauwe ondertoon.



De tweede set van vier kleuren is wat dit palette voor mij zo bijzonder maakt. Het zijn allemaal kleuren waarvan de basis heel dicht bij elkaar licht. Het zijn namelijk van die diepe en intense smokey eye kleurtjes maar dan allemaal met een andere ondertoon en bijpassende shimmer. Van diepblauw tot aubergine, goud en heel donkerbruin. Zo ontzettend mooi! En kijk eens even naar die pigmentatie! Ik heb de kleurtjes allemaal op een droge hand geswatched zonder oogschaduwbasis eronder. De kleurtjes werken misschien iets poederiger dan ik graag heb, maar je kwastje goed aftikken voor je op je ooglid begint helpt al een heleboel.

Dit palette is misschien wel het beste drogisterijmerkpalette wat ik dit jaar in mijn handen heb gehad en is hiermee dus ook lekker betaalbaar. Het Bourjois Palette Le Smoky kost namelijk €15,99.

De rest van de collectie is vooral heel vrouwelijk. Je ziet er een mooie highlighter, intense mascara, een matte dieproze vloeibare lipstick (Bourjois Rouge Edition Velvet 14 Plum Plum Girl) en twee kleuren nagellak in terug. Dit zijn beide gelnagellakken voor thuisgebruik die uit twee stappen – een kleurlak en een topcoat – bestaat. Je ziet hier de blauwe 24 Blue Garou en de roze 6 Fuchsiao Bella die beide in twee dunne laagjes dekken en een mooi glanzend resultaat geven.

Nog maar een paar daagjes voor het Kerst is. Heb jij al nagedacht over jouw Christmas Look?

Liefs,

Desirée