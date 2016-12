Budget Beauty Tip | Kruidvat Moments of Me producten

Vandaag wil ik tussen alle Kerstartikelen door ook deze heel erg fijne budget beauty tip met je delen. Kruidvat heeft namelijk onlangs een compleet nieuwe verzorgingslijn gelanceerd. De Kruidvat Moments of Me producten zijn in drie geurlijnen verkrijgbaar en zijn perfect voor een heerlijk momentje voor jezelf. Ik vertel je er in dit artikel graag iets meer over en deel mijn persoonlijke favorieten met je.

De Kruidvat Moments of Me Balance producten hebben een frisse oranje verpakking en hebben de geur van zonnige zoete sinaasappeltjes. Echt een heel fijne en opwekkende geur waar je lekker vrolijk van wordt. Deze lijn bestaat uit de volgende producten:

– douchegel 250ml, €1,99

– zoutscrub 250g, €2,49

– badolie 150ml, €2,99

– badbruisbal, €1,89.

De Kruidvat Moments of Me Relax producten hebben een paarse verpakking en hebben de geur van frisse lavendel. Een heel erg uniseks wellnessgeur die het altijd goed doet om lekker van tot rust te kunnen komen. In deze lijn zitten de volgende producten:

– douchegel 250ml, €1,99

– zoutscrub 250g, €2,49

– badzout 500g, €1,99

– badolie 150ml, €2,99

– badbruisbal, €1,89.

De Kruidvat Moments of Me Energy producten komen in een verpakking met een groene accentkleur en ruiken naar eucalyptus. Ja, echt die lekkere frispittige mentholgeur die je gelijk goed wakker maakt en opfrist en energie geeft. Deze lijn bestaat uit de volgende producten:

– douchegel 250ml, €1,99

– zoutscrub 250g, €2,49

– badolie 150ml, €2,99.

De producten zijn dus perfect voor een heerlijk wellnessmomentje in je eigen badkamer, zijn lekker betaalbaar en zien er ook nog eens leuk en fris uit. Mijn favorieten? Dat zijn toch echt die heerlijke zoutscrubs! Niet alleen scrubben ze goed zonder te hard aan te voelen, ook reinigen ze de huid en laten ze een subtiel laagje achter op de huid wat lekker verzorgend aanvoelt.

Welke van de drie geurlijnen spreekt jou hiervan het meeste aan?

Liefs,

Desirée